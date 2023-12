Nájera da victoria a SV Baja

Mexicali, B.C.- Gracias a un solitario gol de Rigoberto Nájera, San Valentín Baja venció por la mínima a Villa Florida, en el cotejo que cerró la jornada futbolera que se jugó en la Nacozari.

Corría el minuto 28 del primer tiempo, cuando los peninsulares aprovecharon a toda velocidad un contraataque por la banda derecha y Nájera entró completamente sólo al área y recibió el centro para terminar la jugada con un buen disparo de derecha y dejar el gol del triunfo de 1-0.

En la parte complementaria, ambos equipos tuvieron jugadas claras de gol, sin embargo, la mala definición fue factor para que no llegaran mas goles al partido.

Con este resultado, la “Baja” sumó su tercer partido en fila sumando al menos un punto; con dos triunfos y un empate, en cambio, terminó la racha de cuatro triunfos consecutivos de Villa Florida.

PRÓXIMA JORNADA 9

Man. Vera vs Ferrocarril

SV Baja vs Div. del Norte

L. Cárdenas vs Sta. Rosa

R. Jalisco vs V. Florida

Sta. Cecilia vs Bachilleres

Cimarrones vs Col. San Luis

Á. Islas vs Sta. Isabel

E. Agrícola vs P. Nuevo