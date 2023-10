Nace un ‘’Oleaje de amor’’.

Mexicali, Baja California.-En noviembre del 2022, Lucia Olea Brown se encontraba viviendo lo que ella describió cómo su sueño, se había mudado a Arizona, consolidando así su independencia, a la vez que ejercía la labor que tanto le apasiona: el diseño y la carpintería.

Fue durante esos días, que al percatarse de tener una bola dura y estática en su pecho derecho, a pesar de no sentir dolor, inmediatamente no pudo evitar sentir preocupación y procedió a realizarse una biopsia.

Fue así, como en diciembre de ese año, Lucia fue detectada con cáncer de mama a sus 28 años de edad en etapa 2B, al recibir la noticia, ya se encontraba de regreso en Mexicali.

Sentía que ya tenía la vida que tanto había deseado y trabajado para tener, había volado del nido, ya tenía mi propio taller, ya hacía mis propias cosas. Yo tenía mi propia comunidad’’

Por lo que para ella, recibir una noticia de esta índole, su edad, fue un duro golpe que la tambaleó, a eso, se le sumó que no conocía a nadie de su edad, que pasara por lo mismo, lo que la hizo sentir que no tenía con quién hablarlo, sin embargo, eso no la detendría.

Nunca había conocido a alguien que había pasado por esto tan joven, no tenía con quién hablarlo y poco a poco me fui orientándome, me fui educando, consulté a muchos oncólogos’’

Así fue como en febrero de este año, empezó su primera quimioterapia y debido al tipo de tumor que tenía, recibió un total de 16 quimioterapias, más una mastografía para analizar los resultados.

Mientras se encontraba en tratamiento, dijo sentirlo como si de un proceso aislado se tratara, aun así, el acompañamiento que ha tenido, decidió nombrarlo como una oleada de amor, amor que sintió de parte familiar, amigos incluso desconocidos.

Cuando hice público mi diagnóstico para pedir ayuda, me llegó una oleada gigantesca de apoyo y de amor de parte de las personas en mi vida, tanto de amigos familiares, como completos desconocidos, y eso fue algo que me transformó y que siento que me ayudó mucho en la parte más difícil de la quimioterapias’’

El sentir que su cuerpo envejeció 50 años de un día para otro, fue solo una de las tantas complejidades que tuvo que asimilar, además de tener que aceptar y asimilar su diagnóstico y lo que se venía en adelante para ella.

Inspirada por el apoyo que recibió de un sin fin de personas a lo largo de su lucha, decidió crear un movimiento llamado ‘’El Oleaje’’ el cual busca ser una red de apoyo para aquellas mujeres que también se encuentran pasando por lo mismo.

Hoy en día, a pesar de no estar totalmente libre de cáncer, el diagnóstico es favorable, ya que de acuerdo a su oncólogo, el tumor quedó reiterado en su totalidad, por lo que no necesito de más quimioterapias y es posible que tampoco necesite de radioterapia, porque su tumor era menor a 5 centrómeros.

Aun así, lo más complicado estaba por venir para Lucia, quien contó que después de lo anterior, tuvo que realizarse una cirugía de mastectomía, lo que asegura, que fue la parte más difícil de aceptar.

Fue lo más difícil de aceptar, al principio me hablaban de una cirugía conservativa en donde iba a poder conservar parte de mi seno, para poderlo reconstruir después y como dos semanas antes de mi operación me dijeron que me iban a tener que quitar absolutamente todo’’

‘’Como mujer los senos son algo importante’’

Lucia, cuenta que requirió de mucha terapia para desprenderse de la idea, de que su atractivo estaba en la simetría de su figura, en lo estético, pero finalmente decidió mentalizarse y priorizar lo más importante para ella: su vida.

A raíz de la mastectomía, dijo que perdió movilidad y fuerza en su brazo derecho y dada su labor como carpintera, lo sintió como otro golpe a su profesión y a sus habilidades, sin embargo, no se dejó llevar por los pensamientos negativos.

La reconstruyo el amor propio.

Así como la gente me sorprendió con su respuesta de amor y de apoyo, la vida también me puede sorprender y la verdad es que si me sorprendió que la primera vez que me quite el vendaje, me vi mi cicatriz y mi pecho plano me gustó y me gusta como se ve, me gusta verme rara’’

Contando su historia, Lucia exhorta a las mujeres jóvenes a perder el miedo a la autoexploración, ya que cada vez es más común que personas jóvenes padezcan cáncer de mama y les recuerda que no están solas y no hay porque vivir el proceso sola.

Además, aconseja, siempre, permitirse sentirse vulnerable y llorar en caso de ser necesario y acercarse a redes de apoyo, a fundaciones, donde hay más de un hombro donde desahogarse.

Me ayudaron muchísimo los grupos de apoyo, conocer a mujeres con cáncer de mama, pero también me ayudó mucho acercarme a las mujeres de mi familia de sangre y de mi familia escogida, hay algo superpoderoso en los grupos de mujeres que deciden tejer lazos irrompibles’’

La aceptación a los cambios que el cáncer le trajo a su vida, tanto física como mentalmente, fue otra de las partes más duras para ella, puesto que su vida, tal y como la planeó, ya no iba a ser así durante un tiempo.

Todo el proceso de lucha, puso en pausa su vida y cambió su manera de percibirla, ahora como si hubiera vuelto a nacer y con otra visión, se ha dejado de preocupar por banalidades y disfruta más pasar el tiempo con la gente que ama y hacer lo que ama.

