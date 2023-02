Multa de hasta $100 mil a bares por incumplir con horarios

Multas de 40 mil hasta 100 mil pesos serán aplicadas a los centros de diversión nocturna que no respeten los horarios establecidos en el reglamento municipal.

El secretario del Ayuntamiento, Daniel Valenzuela Alcocer, dijo que por medio del Departamento de Alcoholes han estado realizando diversas revisiones para cuidar que los centros nocturnos respeten los horarios de apertura.

“Vamos a estar cuidando los horarios de estos lugares, vamos a estar cuidando que a estos lugares llamados antros o bares no puedan entrar menores de edad y mucho menos puedan consumir bebidas alcohólicas”, expresó.

Los únicos lugares que pueden permanecer abiertos hasta las 5:00 horas, comentó, son aquellos que realizan la paga de horas extras.

Dijo que será a través de las denuncias ciudadanas estarán comprobando cuáles lugares cumplen con los horarios establecidos y cuales cierran hasta las 5:00 horas, sin contar con el permiso para abrir horas extras.

“Si no piden las horas extras, si no están ingresadas en cajas de la Recaudación de Rentas y no están autorizadas, obviamente va a haber una penalidad, eso que quede muy claro”, advirtió.