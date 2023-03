Mis hijos ya tienen a su padre aquí con ellos: Sunshine Rodríguez

Tras un mes de salir de prisión, en donde fue víctima de amenazas, sufrió enfermedades, comió sobras de internos y estuvo a punto de morir, despidiéndose de su familia por medio de una carta, Sunshine Antonio Rodríguez Peña, intenta retomar sus negocios, continuar con su vida y aprovechar cada minuto en compañía de su esposa e hijos.

Tras dos años y tres meses de estar separado de su familia y haber permanecido en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 11 de Hermosillo, Sonora, comenta que su cargo actual es ser padre de familia a tiempo completo, el trabajo más complicado y amado para él.

Poco a poco está regresando a su vida, sus ganas de trabajar y crecer en sus negocios le alimentan el alma, pues hizo borrón y cuenta nueva con su pasado, enfocándose en su familia, su trabajo y en su futuro.

“Estamos aquí regresando a lo que nosotros sabemos hacer que es trabajar, la verdad es algo a lo que estamos acostumbrados, gracias a dios lo podemos hacer”.

“Hay mucha gente que se queja de que tienen mucho trabajo y aquí estamos nosotros que lo que queremos es trabajo, aquí está la muestra; no he cumplido ni el mes desde que me liberaron y ya estamos trabajando”, expresó.

En una mañana de sábado, vendiendo camarón, pescado y más, abrazándose y sonriendo con aquellos clientes y amigos fieles que le piden no se vuelva a ir, Sunshine Antonio Rodríguez no lo ve como readaptación, pues él siempre ha estado preparado para cualquier situación, por más complicada que esta sea.

Sus días están llenos de amor, pues no importa que ciudad sea, si San Felipe o Mexicali, la gente le pita, lo abrazan, le piden foto y le agradecen su regreso, apoyo que jamás imaginó tener, muchos de ellos yendo a su negocio solo para poder saludarlo.

“Se siente bonito poder pasar por todas las calles de Mexicali y que te reconozcan, que te saluden y que te reciban con las puertas abiertas”, expresó.

Familia, pocos pero leales

Para Rodríguez Peña el poder estar en compañía de su familia es lo más importante en su vida, pues no ha cambiado nada, sigue siendo ese hombre sonriente y divertido, pero sus hijos se han convertido en personas con madurez capaces de afrontar cada situación que se les presente, esté él o no para ayudarlos.

“Estoy muy agradecido de que mis hijos se transformaron en algo nuevo, la verdad mi hijo tenía 13 años y tuvo que convertirse en un hombrecito, tuvo que agarrar las riendas a lo que pudo y aprender parte del negocio que tenemos”, expresó.

“Para mí, ellos han sido el pilar que hoy retomo y repunto, que no me dejaron caer hasta la tierra y gracias a ellos vamos a levantarnos como siempre lo hemos hecho”, expresó.

Cuenta que la mañana de este sábado se alistó para continuar con el negocio de venta de camarón, pescado y más, por lo que se acercó a su hijo, quien no se levantó de la cama por el sueño, pero no importó, ya que Sunshine está en casa para hacerse cargo, sus hijos ya pueden descansar.

“No se pudo levantar ahorita en la mañana, le dije, mijo, quédate dormido, tu papá ya llegó, que se dedique a la escuela, que se dedique el deporte, ya está su papá aquí para tomar las riendas y estar al frente de la casa”, expresó.

Dijo sentirse orgulloso de su hijo, de lo que hizo y de cómo tomó las riendas de su hogar a tan corta edad, pues se convirtió en un hombre, por lo que está seguro de que en caso de volver a irse, sus hijos estarán preparados para afrontar la vida.

En sus momentos más oscuros, cuando creía que el camino estaba terminando, dejó una carta para sus hijos, despidiéndose, sin embargo, tuvo una segunda oportunidad y la está aprovechando al máximo, en compañía de aquellos que no lo abandonaron.

Los recuerdos de prisión

Los momentos que pasó en prisión son solo recuerdos que intenta dejar en el pasado, pues se vio obligado a comer de la basura, a comer las sobras de otros presos y guardar comida para poder salir adelante.

“Supimos cómo sobrevivir; mi familia me sostuvo, pensar en ellos, yo luché por ellos, no por mí, si a lo mejor hubiera estado solo y no hubiera tenido familia me rindo ahí mismo”, expresó.

A pesar de que trata de no acordarse de lo vivido, cuenta que es complicado, pues por su mente pasan los rostros de aquellos presos que lo ayudaron a sobrevivir.

“Gracias a gente que conocí ahí hoy estoy vivo también y quiero que sepan que hay gente que está criminalizada, que son criminales o lo fueron y que son más humanistas que la misma gente que está dirigiendo un penal”, expresó.

Cuenta que un 17 de julio murió dentro de prisión, pues se encontraba demasiado grave de salud, creía que ya había llegado su momento y decidió despedirse de su familia, sin embargo, un sueño lo ayudó a regresar a la vida.

Esa día él habló con dios, quien le pidió que llevara y transmitiera un mensaje de que las iglesias deben de ser un lugar feliz y de diversión.

Días complicados vivió Rodríguez Peña, pues permaneció aislado, sobre todo en la época de Covid-19, además de que la comida que le daban no cumplía con los requisitos médicos que necesitaba y los medicamentos que tomaba nunca llegaban completos.

Explicó que al momento de ser detenido se la había detectado una bacteria que produce inflamación estomacal, gastritis y ulceras, por lo que debía llevar una dieta para combatir la infección, misma que no le permitieron seguir, detonando en ese día en que casi muere sin poder darle un último beso a su esposa y un abrazo a sus hijos.

El futuro

Ahora que recuperó su libertad, buscará darse un descanso y enfocarse en su trabajo y su familia, pues quiere pasar más tiempo con ellos.

Los ciudadanos que se le acercan le piden que sea presidente municipal de San Felipe, sin embargo, sería ir en contra de sus ideales, por lo que descarta la idea y se encuentra enfocado en sus negocios, en hacerlos crecer.

“Traigo proyectos para San Felipe, en su momento los vamos a soltar, pero te repito, no perteneceré a la política; me dedico a mi familia, a mi esposa y a los que me rodean”, expresó.

Dentro de los planes se encuentra el cambiarse de ciudad y vivir en Mexicali, pues tiene algunos proyectos de negocios de comida rápida que buscará hacer realidad.

“Es muy sano para mis hijos sacarlos del pueblo un rato, que crezcan en otra área donde les pueda entregar y dar más educación, pero siempre con mis raíces y mis negocios también allá”, finalizó.

Como mensaje final, agradeció a los ciudadanos por todo el apoyo que le han brindado y pidió que jamás se rindan ante cualquier adversidad que puedan vivir.