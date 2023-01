Migrantes huyen tras sufrir amenazas por la delincuencia

Kevin Funes nació en Tegucigalpa, Honduras, pero un día inesperado se vio obligado a dejarlo todo, incluyendo a su familia para así salvar su vida de la delincuencia.

Cuenta que trabajaba en una empresa de su ciudad natal, pero un día cualquiera tomaron represalias en su contra y se negaron a pagarle lo que le correspondía, además de amenazarlo de muerte a él y su familia.

Tuve que huir para no comprometer a mi familia, tuve que tomar ese riesgo yo para que a ellos no les pasara nada malo”, expresó.

Dejar a su familia es una de las cosas más duras que le han pasado en la vida, pero por amor a ellos tuvo que hacerlo, a pesar de que cada día los extraña con todo su corazón.

“Honduras es un país en donde el crimen organizado tiene mucha impunidad, es un país inseguro; no supe hacia donde irme, solo se que tenía que tomar una decisión y decidí emigrar de mi país hacia Estados Unidos”, expresó.

Le duele saber que no podrá finalizar el año en compañía de su familia, pues recuerda con tristeza aquellas cenas familiares que solían tener en estas fechas y sabe que por un tiempo esos momentos no volverán a suceder.

Afortunadamente cuenta con su celular, siendo lo único que le permite no perder contacto con sus familiares, pues todos los días habla con ellos y procura guardar su dolor y tristeza solo para él, ya que no le gusta que lo vean en un mal estado.

En su mente no pasa la idea de volver a su país, pues a pesar de ser el lugar que lo vio nacer, sabe que de volver su vida y la de su familia correrá peligro.

Leslie García, quien es una joven de 22 años proveniente de Guerrero, Michoacán, dijo que la inseguridad que se vive en el país la obligó a renunciar a su familia.

Cuenta que en su ciudad miembros del crimen organizado intentaron llevársela a trabajar para ellos y de no hacerlo le arrebatarían la vida, sus opciones eran limitadas.

Aquí me siento segura; cuando me amenazaron me bloqueé, nomás me dijeron que me iban a hacer algo y tuve que dejar a mis papás”, expresó.