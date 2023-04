Migrantes han sido víctimas de extorsión por parte de autoridades mexicanas

Migrantes provenientes de otros países que llegaron a Mexicali, en su trayecto por el país, tuvieron que pasar por malos tratos por parte de autoridades migratorias mexicanas, incluso hasta fueron extorsionados.

Alexander Castro, originario de Amatitlán, Guatemala, decidió salir de su país de origen en busca de una mejor vida y de que se respeten sus derechos humanos, pero su paso por México no fue fácil.

Durante el traslado del estado de Oaxaca a la Ciudad de México recibió extorsiones, malos tratos y amenazas por parte de las autoridades mexicanas, pero ante el miedo a ser deportado tuvo que ceder.

Argumentó que entre los límites de Oaxaca y Puebla existen puntos de revisión por parte de autoridades, los cuales al ver migrantes solicitan la documentación y en caso de no contar con ello, los extorsionan, amenazándolos de deportarlos si no les entregan cierta cantidad de dinero.

Salió en una caravana el 16 de noviembre del 2022 con dirección a Tapachula, Chiapas, lugar donde tenía pensado tramitar la visa humanitaria, pero decidió continuar con su viaje, por lo que se trasladó en camión hasta la ciudad de San Pedro Tapanatepec, Oaxaca.

Tras unos días estar en la capital del país se trasladaron a la ciudad de Tijuana en avión y después en autobús llegaron a Mexicali, en su llegada a Baja California los traslados fueron más tranquilos debido a que no se enfrentaron a situaciones similares.

“Aquí no me ha tocado y espero que no me toque, realmente solo estoy esperando poder ingresar a Estados Unidos, ya empecé el trámite por medio de la aplicación y solo queda esperar” finalizó.