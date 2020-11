“Mi propósito es darles una mejor calidad de vida”

Con una actitud positiva y ganas de ayudar a los demás, es como trabaja José Carlos Sánchez de 26 años de edad, fisioterapeuta que dedica su tiempo de manera gratuita a la rehabilitación de los adultos mayores.

Haciendo su labor dentro de la Casa de la Misericordia, un asilo para personas en estado vulnerable en la colonia Miraflores, indicó que su gusto por la rama médica ha sido de toda la vida, pues gusta de procurar a las personas.

Señaló que al tratar con sus pacientes procura mantener un estado de ánimo alto, pues eso ayuda mucho a que se sientan en confianza.

“El hecho de saber que puedo ayudar a la gente, el poder quitarles sus dolores y que retomen su vida lo más normal posible, es algo que me encanta”

“Es por ello que cuando me enteré de este lugar, no dudé en prestar mis servicios pues sabía que podía aportar algo bueno, pues me gusta tratar el área del adulto mayor”, mencionó.

BUEN RECIBIMIENTO

El joven José Carlos, indicó que a pesar de tener alrededor de 2 semanas dentro del asilo, se ha sentido muy cómodo, pues sabe que el tratamiento para las personas de la tercera edad, necesita de mucha empatía.

Expuso que al tratar con ellos, se debe de tener más cuidado pues se debe leer más el expediente, y seguir aprendiendo sobre sus lesiones para cuidarlos como se merecen.

“Llegar aquí me ha hecho sentir muy bien, pues puedo ejercer mi profesión y tener la oportunidad de conocer sus historias”.

“Son personas como cualquiera que necesitan ser escuchadas y sobretodo ser atendidas, pues lamentablemente muchos de ellos suelen ser abandonados”, mencionó.

NUEVOS AMIGOS

José, quien ahora le daba rehabilitación al señor Juventino, explicó que ha logrado ir haciéndose de nuevos amigos dentro del lugar, pues sabe que es un sitio que necesita mucho cariño.

“Juventino es un señor muy alegre que durante los días que he trabajado aquí, he logrado irme ganando su confianza, además que él ha dicho sentirse mejor”.

“Por lo que estando aquí y viendo que ellos se empiezan a sentir bien, esto ya es un gran avance para un lugar que necesita un gran apoyo”, mencionó.

NECESIDADES

El joven fisioterapeuta expuso después de haber platicado con la doctora encargada del lugar, que el asilo es un sitio con muchas necesidades, las cuales podrían hacer del sitio un espacio más agradable para sus huéspedes.

Señaló que sus necesidades radican en un nuevo sillón ortopédico, silla de baño para discapacitados, andadores con canasta, además de artículos de limpieza y cocina.

“Este asilo tiene muy poco tiempo aquí en Mexicali, es un sitio con necesidades que bien pueden tener con el apoyo de los ciudadanos, los requerimientos que se solicitan”.

“Pues a pesar de ser un sitio pequeño, aquí se les atiende con todo el amor, pues cuando se puede ayu- dar, debemos hacerlo y hacer que esto funcione”.

“Por lo que si desean apoyar al asilo, toda su ayuda será bienvenida, aquí he hecho nuevos amigos, quienes saben que pueden contar conmigo cuando lo requieran”, mencionó.

TELÉFONO DE APOYO

• Iglesia de la Asunción de María: 686 567 24 05

•Casa de la Misericordia Doctora Gabriela Dominguez Lozoya 686 543 29 22