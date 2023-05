Meza aportó doblete en la victoria de Alianza

Liderados por un doblete de Eduardo “El Pirry” Meza, Alianza venció 2-0 al equipo de Revolución Jalisco, acciones que jugaron en el Campo de la Unidad Deportiva Santa Isabel.



Con este resultado, Alianza sigue en la pelea por la cima de la Liga Urbana de Fútbol de Primera Fuerza ya que se encuentra empatado con la Agrícola por el primer lugar con 52 unidades.

Fue hasta la parte complementaria, cuando “El Pirry” rompió el empateen el juego, donde anotó un gran gol de tiro libre con la pierna derecha para el 1-0 al minuto 60.

Pocos minutos después, Meza logró su

doblete en el juego, con un gran disparo de primera intención con la derecha fuera del área para el 2-0 final al 64´.



PRÓXIMA JORNADA 24



Rev. Jalisco vs Bachilleres

Div. Norte vs Sta. Isabel

SV Baja vs Sta. Rosa

Alianza vs P. Nuevo

Rev. Beep vs Man. Vera

Villa Florida vs Col. San Luis

Ferrocarril vs E. Agrícola

Descansa: Álamo Islas.