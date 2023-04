Mexicalenses participarán en el Mundial de Softbol Sub 23 en Argentina

Tres softbolistas mexicalenses representarán a la Selección de México en el Campeonato Mundial Sub 23 el cual se llevará a cabo en Argentina del 15 al 23 abril.



Dicha competencia es avalada por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC).



Se trata de Abelardo Peñuelas, Alejandro Villalobos y Jordan Solorio quienes compartirán el diamante en tierras argentinas y estarán aterrizando el próximo 12 de abril.



“Es algo que muchas personas anhelan, el representar a tu país en una competencia internacional, es muy satisfactorio todo esto ha sido a base de trabajo, dedicación y esfuerzo”, comentó Alejandro.



La tercia de softbolitas comparten este deporte desde el 2021, donde han pasado por Nacionales y torneos locales.



“Hemos tenido muchas experiencias, Nacionales y Estatales en los Sub 25 y Sub 22, la verdad estoy muy contento por compartir esta nueva experiencia con mis compañeros, no hemos bajado la guardia, siempre nos apoyamos en que mejorar en qué estamos fallando, eso nunca falta”, indicó Solorio.



Por otra parte, los tres peloteros mexicalenses admitieron que el camino para cumplir este Mundial ha sido complicado.



“Ha sido un camino largo, varias concentraciones de donde de 56 jugadores se hizo a 16 jugadores que es la final, fueron viajes aquí y allá y algunos torneos para buscar el lugar”, expresó Jordan.



“Lo he hablado mucho con mi mamá, no es un sacrificio porque es algo que me gusta, lo vemos como un objetivo el cual estamos cumpliendo, cada familia ha apoyado haciendo rifas o vendiendo comida para tener los gastos o personas que están dispuestos a apoyar a la gente de softbol”, resaltó Abelardo.



De igual manera, Villalobos destacó que lleva menos de un año desempeñando la posición de receptor, por lo que se encuentra aprendiendo día con día.



“En béisbol infantil fui cátcher, pero ya estoy hablando de algunos años atrás, yo normalmente en Softbol era tercera base, pero en diciembre del 2022, me tomaron para estar en esta posición durante seis juegos, ganamos el campeonato y de ahora en adelante, práctico con mi hermano” destacó el pelotero de 23 años.



Dicho certamen reunirá a las doce mejores selecciones en la categoría Sub 23, el cual se jugará en el Estadio Nafaldo Cargnel y El Plumazo.



“Esta categoría es ya de Primera Fuerza, te topas con jugadores que ya tienen experiencia con sus respectivas naciones, es un Softbol de primer mundo y será un torneo de primer nivel”, concluyó Villalobos.



Por otro lado, Abelardo y Jordan, resaltaron que estarán buscando un lugar en la selección mayor de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022.

“Es el siguiente paso, tenemos que tener la meta bien establecida, seguiremos preparándonos fuertes para buscar un lugar en la selección mayor”, compartió Peñuelas



“Creo que vamos por un buen camino, estamos entrenando con Mario Pérez y Edgar Navarro quienes siempre me han estado apoyando y llevándome por el camino reto”, concluyó el jugador de 20 años.



CONÓCELOS:



Abelardo III Peñuelas Borrego

Edad: 20 años

Posición: Utility

Jugador a seguir: Edgar López y Erick Ochoa

Equipo actual: 77´s

Estudios: Normal de Nuevo León.

Logros: Panamericano Sub 18 (Oro), Mundial Sub 18 (5to lugar),

Panamericano Sub 23 (Plata)



Alejandro Villalobos Acosta

Edad: 23 años

Posición: Catcher

Jugador a seguir: Mike Trout

Equipo actual: Familia Villalobos

Estudios: UABC Facultad de Deportes

Logros: Panamericano Sub 23 (Plata)



Jordan Solorio Vega

Edad: 20 años

Posición: Fielder

Jugador a seguir: Erick López y Erick Ochoa

Equipo actual: 77´s

Estudios: UVM Negocios Internacionales

Logros: Panamericano Sub 18 (Oro), Mundial Sub 18 (5to lugar),

Panamericano Sub 23 (Plata)



CALENDARIO DE MÉXICO



RIVAL FECHA

Argentina Abril 15

Rep. Checa Abril 16

Singapur Abril 17

Australia Abril 18

Sudáfrica Abril 19