Mexicalenses destacan en el Nacional de CONADEIP 2023

Con la participación de 41 atletas de sus 3 Campus, Cetys Universidad logró 28 preseas en el Campeonato Nacional de Atletismo CONADEIP 2023, realizado del 10 al 12 de marzo en Monterrey, Nuevo León.

Fueron 15 Oros, 11 Platas y 3 Bronces, además de trofeo de Líder de Puntuación Individual y un nuevo récord Nacional CONADEIP, como resultado del trabajo de los estudiantes atletas de Cetys Universidad y la guía de sus entrenadores.

De los 41 atletas de Cetys Universidad; 15 son de Campus Mexicali, logrando 8 Oros, 4 Platas y 2 Bronces; 17 alumnos fueron de Campus Ensenada, ganando 6 Oros, 4 Platas, y 1 Bronce; así como 1 Oro y dos Platas de Campus Tijuana, representado por 9 atletas.

Cada Delegación de Cetys Universidad, además de las medallas ganadas, tuvieron sus propios logros: Para Campus Tijuana presentarse por primera vez en la justa Nacional, Mexicali obteniendo 5 preseas doradas en el segundo día de competencia y Ensenada logrando trofeo por Mejor Atleta Juvenil Individual Varonil e imponer nuevo récord Nacional.

GANADORES MEXICALENSES

Oro

Antonio Díaz (MXL), Lanzamiento de Disco, Juvenil C

Antonio Díaz (MXL), Impulso de Bala, Juvenil C>

Antonio Díaz (MXL), Lanzamiento de Martillo, Juvenil C

Mosura López (MXL), 100 c/v, Juvenil C

Diosty Carrillo (MXL), Impulso de Bala, Primera Fuerza

Maritza Carreón (MXL) 100 c/v, Primera Fuerza

Alma Pollorena (MXL), Lanzamiento de Disco, Primera Fuerza

Mildred Torres (MXL), Salto de Altura, Juvenil C

Plata

Daniela Salazar (MXL), Lanzamiento de Martillo, Juvenil C

Alejandra Ruíz (MXL) Lanzamiento de Jabalina, Juvenil C

Mosura López (MXL), Salto de altura, 1.55, Juvenil C

Alejandra Ruiz (MXL), Impulso de Bala, Juvenil C

Bronce

Luz Shanti Magos (MXL), 400 c/v Juvenil C