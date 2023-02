Mexicalense realizará guión para Cartoon Network y Warner

Ana Karen Villa de 25 años, originaria de Mexicali, Baja California fue una de las mexicanas seleccionadas por Cartoon Network y Warner Bros Discovery para realizar un guión en el programa de animación infantil.

Fue en el mes de septiembre del 2022 cuando vio una publicación en Facebook de dichas empresas que buscaban escritores mexicanos para escribir y desarrollar guiones de animaciones dirigidos a niños entre los 6 a 11 años.

Ana Karen egresó en el 2020 de la licenciatura de docencia en lengua y literatura en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), sus maestras fueron su principal motor para hoy en día tener tres libros publicados.

“A mí siempre me gusto leer cuentos, me lo inculcaron mucho en mi casa, he conocido maestras maravillosas que inspiraron todo mi camino, la primera de ellas, la doctora Nora, que es la que me ha impulsado y me ha formado en la persona que soy yo”.

El primer libro que escribió salió en el 2019 está dedicado a sus maestras de primer semestre debido a que le encargaron una tarea que después se vio materializada en el libro.

“He tenido mucha influencia de mujeres muy inspiradoras y constantes a lo largo de mi vida, de ahí nace mi interés en seguir más adelante en todo esto, yo siempre he sido muy clara que escribo novelas, prosa, no me meto a la poesía, no se nada de la métrica y tampoco se de guiones, se lo básico”, expresó.

Los únicos requisitos de la convocatoria era ser mexicano, vivir en México, tener derechos laborales en el país, una pequeña biografía, un curriculum y un guión enfocado a la animación infantil de 11 páginas y una muestra de escritura que no fuera un guión.

“Muy nerviosa empecé a escribir un guión de 11 páginas, porque la verdad no tengo experiencia en guiones, nomás escribí lo que Dios me dio a entender, como debe de estar un guión y una buena trama, mando eso como prueba de guion y un capítulo de mi novela” expresó.

LO VOLVERÍA A INTENTAR

Durante su primera entrevista le preguntaron qué haría si no fuera seleccionada a lo que ella respondió que se sentiría muy agradecida de llegar tan lejos en algo que no se lo esperaba y que lo intentaría el próximo año.

Pasaron los meses y Ana Karen olvidó que había participado en la convocatoria, pero el primero de diciembre le llegó un correo diciendo que es finalista en conjunto con otros mexicanos, pero siendo ella la única Mexicalense.

“Pasan dos semanas y me llega otro correo que fui seleccionada junto con otros siete maravillosos y talentosos mexicanos, el resto de mis compañeros son del centro de México y humildemente somos los únicos norteños en el programa” comentó.

PERSONAJES

Actualmente se encuentra realizando la estructuración de personajes, la historia, bases que debe de tener, es decir, se encuentra dentro de una retroalimentación previo a la realización del guión, tendrán su primera revisión de guión en el mes de febrero.

“Nos están enseñando todo lo que es los medios, lo que conlleva escribir realmente paratelevisión, estamos teniendoconferencias semanales contalentos como el director dedistribución de animaciónde Warner México y muchosescritores que tienen añosen el medio”

Al finalizar el programahabrá un piloto animadocon el guión que realizaron,incluso existe la posibilidad de que al que tenga mayor éxito se le pueda realizaruna serie animada para latelevisión.

“Posiblemente a mediados o finales de año tenga unepisodio de caricatura escrito por mí es bastante emocionante..si nos dejaron enclaro que el proceso de daruna idea para una caricatura que sea producida puedenpasar años” expresó.

EXPRESAR LAS IDEAS

Uno de los directores les dejóbastante claro que se necesitan escritores mexicanospara que puedan expresarsus ideas, siendo el programa una oportunidad enorme para todos los que quieran estar en el medio comoescritores.

“Es un sueño hecho realidad, la verdad si me hubieran dicho hace un año queme pusiera a escribir guiones diría que no es lo mío,pero esta experiencia me hademostrado y ayudado a ganar más confianza en mi talento” comentó.

Ana Karen se encuentramuy emocionada con la realización de su guión pilotopara que en un futuro puedaser una caricatura convertida en una serie y se puedatransmitir en televisión envarios países.

“Estoy emocionada yquiero ver que tan lejos puedo llegar, pero con cuidado,humildad porque tengo mucho que aprender y si se puede, los sueños se hacen realidad aunque no los estemosbuscando y si yo pude todospueden” finalizó.