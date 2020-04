Mexicalense Rogelio ‘La Rata’ Calderón, fenómeno en Italia

En momentos de cuarentena por la transmisión del coronavirus (COVID-19), el Club Cachanillas FC de Mexicali y particularmente, Rogelio ‘La Rata’ Calderón, estrecharon lazos con Italia y sus hospitales.

Al no haber futbol por ningún sitio de aquel país, la página de internet ‘Calciatori Brutti’ que cubre la Serie A, se dispuso a buscar una emisión de algún partido y la encontró en el enfrentamiento en vivo de los mexicalenses y un equipo de Rosarito el sábado 14 de marzo.

El encuentro de la Tercera División Profesional se disputó en el puerto bajacaliforniano y fue transmitido por la página Bajahighlights, la cual en instantes paso de tener alrededor de 40 personas conectadas a superar las 7 mil.

El Club Cachanillas venció a su rival por goleada, no obstante, los reflectores apuntaron a ‘La Rata’ Calderón, quien se volvió sumamente popular entre los aficionados italianos gracias a los tres goles que consiguió.

“Se siente muy raro pero a la vez muy especial porque nunca me imaginé que todo esto pasara y menos en medio de una pandemia”, confesó Calderón en entrevista con PERIÓDICO LA CRÓNICA.

A partir de ese momento, tanto la institución mexicalense, como el jugador e incluso el narrador del partido, Joel Avilez, comenzaron a disfrutar de una fama importante en Italia, al grado de que se están subastando trece camisetas, entre ellas seis de Rogelio Calderón, para ayudar a personas con COVID-19.

“Me siento muy feliz de apoyar a una noble causa y darle un poco de alegría a los hospitales de Italia’, señaló el joven futbolista.

Fue la directiva del Club Cachanillas FC y las páginas ‘Calciatori Brutti’ y ‘Bajahighlights’, quienes organizaron la donación de playeras en pro de la Cruz Roja italiana.

“Me han dicho que la situación está muy difícil, me dan muchas recomendaciones y casi casi me ruegan para que no salga de mi casa. Ellos no acataron las medidas necesarias y están sufriendo las consecuencias ahorita”, comentó Calderón.

La subasta concluirá el próximo viernes, sin embargo, hasta el día de ayer por la tarde, una camiseta firmada por ‘La Rata’ ha recaudado mil 517 euros, lo equivalente a 40 mil 154 pesos mexicanos.

Es una situación muy triste la que vive Mexicali porque he visto a niños jugando afuera de mi casa y a sus padres como si nada. Yo que estoy viviendo más de cerca la situación que está pasando allá en Italia, me parece increíble ver que aquí no acaten las indicaciones”, subrayó.

De igual forma, una doctora italiana llamada, Ottavia de Cenzo, posó ayer con el nombre de Calderón, el número 9 y el apodo de ‘La Rata’ en su uniforme, lo cual evidencía que el fenómeno del futbol puede generar una verdadera empatía global.

FICHA TÉCNICA

Nombre: Rogelio Calderón Fernández

Fecha de nacimiento: 10 de marzo de 2000

Lugar de nacimiento: Mexicali, Baja California

Apodo: La Rata

Años en el deporte: 13

Equipo actual: Cachanillas FC (Tercera División Profesional)

Equipo profesional favorito: Club América