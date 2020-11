Mejora tu relación con la comida y vive sano física y emocionalmente

Mexicali, B.C.- La falta de conocimiento de la relación emocional con la comida, hace que muchos mexicanos subestimen la conexión que mantienen cuerpo y mente. Por ejemplo, la obesidad, es mucho más que una condición física, pues se configura por elementos emocionales que incluyen la ansiedad, el miedo y el rechazo, que si no se detectan a tiempo, pueden desencadenar problemas potencialmente dañinos para la salud integral.

Es poco común que las personas reflexionen acerca de su relación con la comida, y más aún, que sepan identificar si ésta es estable, saludable y equilibrada, o si viven disfunciones, alteraciones o algún tipo de problema.

Afortunadamente, la adopción de estilos de vida que cuidan el bienestar físico y mental es cada vez más popular entre los mexicanos, quienes están recurriendo al trabajo multi e interdisciplinario de los profesionales de la salud para mejorar su calidad de vida. En esta labor, el psicólogo de la salud juega un rol fundamental, ya que colabora en la promoción y en el mantenimiento del adecuado estilo de vida, así como en el tratamiento de los trastornos y enfermedades cuando éstos se presentan, refirió la Mtra. Marylin Martínez, Docente de la Escuela de Psicología de CETYS Universidad Campus Mexicali.

Hasta hace relativamente poco tiempo, solía normalizarse vivir con malestares como el temor, la ansiedad, la inseguridad y los niveles de estrés elevados que causan los acelerados ritmos de trabajo y del entorno en el que se desarrollan las personas en sus diferentes ambientes, y que en ocasiones llegan a somatizarse, pasando de ser una emoción o cognición a manifestarse mediante dolores y padecimientos físicos.

Al respecto, la Mtra. Martínez emitió tres recomendaciones a realizarse de forma paulatina y progresiva por quienes viven con alguna enfermedad crónica:

- Crear hábitos que te responsabilicen sobre tu salud: Favorece tu calidad de vida creando y manteniendo hábitos como beber agua, hacer 30 minutos de ejercicio diarios, meditar/ orar, y realizar actividades recreacionales de tu preferencia

- Comer como un acto de autocuidado: Las elecciones alimentarias están condicionadas por factores como la educación, el conocimiento del entorno, la industria, los gustos y preferencias personales. Por eso, a la hora de planificar, preparar, elaborar y, por último, comer los alimentos, debes hacerlo desde la conciencia de la necesidad de ingerir nutrientes.

- Buscar ayuda profesional: Es normal no poder solo. En caso de desear obtener mejoras en el estado general de salud a través de una mejor alimentación, y no poder o no saber hacerlo, lo mejor es buscar apoyo profesional multidisciplinario en el que participen un médico, un nutricionista y un psicólogo.

“Los psicólogos contamos con instrumentación y técnicas de intervención específicas para cada enfermedad, donde se le brinda psicoeducación a cada paciente y a su familia, así como herramientas eficaces para mejorar su estilo y calidad de vida”, concluyó la Docente.