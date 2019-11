Medio siglo de retratar recuerdos

MEXICALI, Baja California.- Entre retratos antiguos, negativos sin imprimir y un par de luces listas para iluminar, se encuentra Gaspar Mercado González.

Desde hace más de medio siglo, don Gaspar se dedica al fantástico mundo de retratar recuerdos.

A sus 79 años y 10 meses de edad, comentó que ser fotógrafo ha sido su vida, pues a pesar de que los “foto estudios” cada vez son menos en la ciudad, él sigue fiel a su trabajo.

“La foto me ha dado gratos recuerdos, me ha permitido conocer personajes importantes de la ciudad, por lo que yo le tengo mucho cariño a una profesión tan hermosa”, comentó.

INICIOS

El fotógrafo profesional recordó que su vida detrás del lente comenzó cuando tenía alrededor de 23 años de edad, debido a que en un periódico local leyó que necesitaban fotógrafos para la sección de sociales.

Expresó que fue un fotógrafo del diario, donde le daban los domicilios para ofrecer sus servicios y así empezar a realizar retratos a las familias mexicalenses.

“Esta persona nos daba instrucciones de cómo debían tomarse las fotografías para que luego éstas fueran reveladas en San Diego o Los Ángeles, pues aquí en Mexicali no había laboratorio de color”, comentó.

APRENDIZ

Don Gaspar, quien al relatar su historia mostraba parte de su vieja cámara y su funcionamiento, comentó que una vez que “ya le agarró la onda” un poco a la fotografía, buscó ser aprendiz en un estudio fotográfico, pues deseaba aprender más.

Expresó que todo fue gracias al señor Carlos Valdez quien fungió como su maestro y le enseñó el arte de retocar fotografías, cuestión que lo hizo enamorarse más de la profesión. “Su hermano Guillermo Valdez fue quien me presentó con César, quien era un excelente fotógrafo, donde pues me fui quedando poco a poco.

“Así que mi labor era retocar poco a poco viendo como se revelaban los negativos, hasta que fui perfeccionando cuando me dijo que si quería tomar un trabajo fuera del estudio podía hacerlo, y que yo me tendría que encargar de todo. “Entonces me convenía por la cosa de que él tenía mucho prestigio en esa época donde predominaba el blanco y negro y aún no llegaba el color”, expresó.

TRABAJO Y ORGULLO

Don Gaspar, quien ahora mostraba las fotos antiguas dentro de su estudio, expresó que haber sido aprendiz le ayudó mucho, pues conoció a mucha gente con la cual entablaría una amistad.

“Conocí mucha gente importante de la época gracias al haber sido aprendiz de Valdez, pues conocí gente de la política que cuando se lanzaba para alguna campaña y se tenían que tomar la foto, lo hacían con nosotros”. “Así que fue una época donde se aprendió bastante debido al profesionalismo con que trabajaba el maestro Valdez”, expresó.

ESTUDIO PROPIO

El experimentado fotógrafo mostró unos negativos viejos de Pedro Infante cuando estuvo en el estudio de su maestro. Expresó que al fallecer Valdez, decidió emprender su propio negocio. Ya tenía ganas de abrir su propio “changarrito”, dijo, pues si se hubiera quedado más tiempo con su maestro no hubiera pasado de aprendiz.

“El primero de abril de 1977 renté este localito que poco a poco fui modificando, pues me quería independizar, que yo sé que no te haces rico pero pues le di estudio a mis hijos. “Hice también mi casita y la verdad me siento muy feliz, porque con mi estudio pues ya no pasas tantas calamidades y a mi edad lo que menos quieres son preocupaciones. “En su tiempo la chamba llegaba, visitaba uno las escuelas para dar el servicio fotográfico y poco a poco empecé a agarrar clientela, pero ahora eso es distinto”, comentó.

FUTURO DE LOS FOTO ESTUDIO

Don Gaspar expuso que ahora debido a las nuevas tecnologías en fotografía, pareciera que ya nadie quiere tener su foto estudio, pues ya todo el equipo es más transportable. Mencionó que realmente los foto estudio viven solamente de las fotografías para credenciales, porque la foto en estudio ya es muy poca.

“Antes se retrataban las parejitas de jóvenes para regalarse entre ellos y eso ahora ya se terminó, eso forma parte de otra época. “Pero la verdad es que nunca nos ha faltado trabajo, quizás ya no como antes porque la competencia es mayor ya que todas las fotos las hacen menos en el estudio. “Así que pudiera ser que el foto estudio desaparezca, pero va a ser difícil pues aunque cuesta tener el local, va a pasar algún tiempo para que desaparezca porque esto del foto estudio va a durar otro buen rato haciendo foto de estudio y no estudio”, expresó.