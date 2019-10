'Médicos con Corazón' salvan vidas sin apoyo de Seguro Popular

MEXICALI, Baja California.- La ausencia del recurso del Seguro Popular que costeaba parte de las operaciones realizadas por la organización “Médicos con Corazón”, no fue motivo para descontinuar la labor que ha salvado a decenas de niños este año.

El médico anestesiólogo cardiovascular Hugo Martínez Espinoza, reveló que aunque el panorama ha sido difícil, las cifras son halagadoras para la organización, ya que han realizado 44 cirugías de corazón abierto.

Recordó que las operaciones que realizan son un gran reto, sobre todo las de niños, ya que implican más estudios, una rehabilitación cardíaca y una cirugía de gran complejidad, aunado a la terapia intensiva y sacarlo adelante con más rehabilitación.

“En este año llevamos, 44 cirugías tenemos en puerta, el domingo, cuatro más, de niños, y el siguiente fin de semana, otras dos cirugías más en niños, la meta son 60, que va de acuerdo a la disponibilidad de camas”, enfatizó.

Además han realizado 48 cateterismos cardíacos, a adultos principalmente, 110 ecocardiogramas y la atención de algunas arritmias, todo ello entre un gran equipo de médicos, enfermeras, pasantes y especialistas de medicina.

Somos el único grupo que trabaja en el Estado que apoya a quienes no tienen una seguridad social, además de la Clínica 1 del IMSS en Tijuana, pero todavía los derechohabientes del IMSS en Mexicali que no están en condiciones de irse a Tijuana, los atendemos”, declaró.

La primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, recordó que de diez mujeres, nueve muere por una enfermedad del corazón y una por cáncer de mama, por eso la importancia de concientizarse en estos padecimientos.

Un cateterismo puede costar más de 120 mil pesos, una cirugía cardíaca en un adulto, cuesta alrededor de 700 mil pesos, dependerá del precio de los insumos, con los niños es más complejo y más caro.

Seguro Popular

Una forma de subsidiar los costos era a través de un convenio con el Seguro Popular, el cual ya no está vigente, debido a que el Hospital General no cumplió con los parámetros para mantener la acreditación que lo hacía acreedor al apoyo.

“El convenio ya no está vigente por situaciones de acreditaciones, que es sobre lo que tenemos que trabajar mucho, se recibía otra parte con eventos para obtener donativos, al paciente adulto lo apoyamos con una cantidad, y ellos deben de aportar otra”, mencionó.

Para poder acreditar al hospital deben de cumplir con varios protocolos que implican inversión, y la población ha crecido, pero no los hospitales, contextualizó.

“A veces se pierde una acreditación porque no tienes el recurso de acuerdo a lo que te están pidiendo, también mi concepto es que los acreditadores tienen una visión muy subjetiva, a veces solo porque un expediente no tiene una firma, ya no estás cumpliendo, pero si los resultados son de acuerdo a los estándares, no lo estás haciendo todo mal”, mencionó.

“Trabajamos en jornadas, haciendo unas cuatro operaciones en un día, para poder ahorrar recurso para la siguiente cirugía, si lo hiciéramos de una en una, sería un costo mucho más alto”, informó.

Nosotros nos mantenemos entre el 8% al 9% de mortalidad en cirugías de niños, en el mundo es entre el 10% y 11%, hay una curva de aprendizaje”, informó.

El Instituto Nacional de Cardiología opera alrededor de 350 pacientes al año, pero el tiempo de espera es muy largo, aquí son alrededor de 60, con un tiempo de espera de dos meses, siendo un hospital de segundo nivel.

“Si yo tuviera un piso para puros niños de cardio, a lo mejor la demanda se triplicaría, si nos convertimos en un centro de referencia, ahorita atendemos 60”, comentó el médico.

El médico recordó a la ciudadanía que en febrero se realiza una carrera para recaudar fondos y así continuar con las cirugías a favor de las personas más vulnerables de Mexicali, Baja California y parte de Sonora.