Me faltan cosas por hacer, sí estoy interesada en la reelección: Alcaldesa

Mexicali, Baja California.- Tras la entrega de su segundo informe de gobierno ante el Cabildo, la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, expresó su interés en una posible reelección.

Explicó que su interés se debe a que aún quedan proyectos pendientes, como la inversión en luminarias o la rehabilitación de vialidades, que le gustaría concluir, así como dar continuidad a otros que están en discusión.

Añadió que hace un año no tenía claro su interés en una posible reelección, pero al ver que el tiempo se agota y su mandato terminará en un año, piensa en continuar con lo que queda pendiente.

"Ahora siento que el tiempo se me está acortando y todavía me queda mucho por hacer. Dios mío, me faltan las lámparas, me falta pavimento, así que sí me interesa".

"Ha sido difícil. Quien asume este cargo debe entender que uno tiene la responsabilidad, incluso cuando los problemas no son propios. Uno no debe quejarse", expresó.

La alcaldesa mencionó que no ha sido sencillo asumir la administración del municipio debido a la escasez de recursos y la cantidad considerable de deudas que han intentado abordar en sus dos años de mandato.

Añadió que le queda un año como alcaldesa y, a pesar de su interés en la reelección, será su partido y la ciudadanía quienes tomarán la decisión final sobre su continuidad.

"No pierdo el ánimo, estoy aquí. Estoy comprometida y seguiré trabajando en esto", concluyó la alcaldesa.

Síguenos en TikTok: https://www.tiktok.com/@lacronicacom