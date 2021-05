“Me duele el cuerpo pero mi voluntad es más fuerte”: José Alatorre

“Yo quiero seguir viviendo para mi esposa y mis hijos, seguir trabajando y continuar con mi proyecto de vida, pues yo sé que Dios tiene un plan para mí y quiero disfrutarlo con mis seres queridos.

Así es como lo dijo José Alatorre de 40 años de edad, quien con una voluntad de acero y ganas de seguir adelante, es como se encuentra lidiando con un tumor en la medula espinal, el cual ha ocasionado que pierda movilidad en sus extremidades.

Siendo electricista desde hace 3 años y montando su propio negocio, expuso que todo empezó a raíz de la muerte de su padre quien falleció por Covid-19, pues después de también salir contagiado él y su familia, empezó a sentir malestares.

Comentó que al ser también músico y tocar la tuba en una banda, le adjudicó el problema a estar cargando el instrumento, razón que fue rechazada por los médicos, argumentando que el problema era interno.

“Yo me empecé a sentir mal y pensé que era el instrumento, así que empezamos a ir a varios lados, con distintos doctores pues no daban con lo que tenía, hasta que hubo un doctor que me dijo que el problema ya era más interno”.

“Entonces en la búsqueda de saber bien que era, me hicieron una resonancia magnética y ahí salió que en la medula había un tumor que me está obstruyendo”. “Así que todo eso me provoca entumecimiento en los pies, a veces siento que los muevo de puro milagro, pues siento entumido todo el cuerpo”, compartió.

MOMENTOS DE ANSIEDAD

José expresó que una vez que el médico le dio el diagnostico, se encontraba triste y con ansiedad pues recibir la noticia no fue fácil para él, aunque todo el tiempo confió en que las cosas se acomodarían.

“Enterarme no fue sencillo, me sentía frustrado, triste pues dijeron que podría ser cancerígeno, y pues saber todo eso, la verdad es que a uno lo puede tambalear”. “Pero pues todo el tiempo le estuve dando gracias a Dios, tanto por lo bueno como por lo malo, ya que el doctor dijo que esto no es muy común”, indicó.

VIDA DIARIA

José mencionó que respecto a su vida diaria ha notado que las cosas han cambiado, pues él era de estar saliendo a trabajar todos los días como electricista o instalando cámaras, ya que por los dolores, solo lo hace cuando no se siente tan fatigado.

“Esto es algo que te debilita en todas las extremidades, me he caído de las escaleras o la propia herramienta no puedo sostenerla, pero pues yo le digo a mi esposa que pues tengo que hacerlo, tengo que salir a trabajar”.

DATOS DE APOYO

•Si deseas ayudar a José Alatorre para los gastos de su operación, puedes depositar a la siguiente tarjeta bancaria.

•Tarjeta bancaria BBVA: 4152-3137-2231- 0682

•Teléfonos de contacto: 686-1-75-86-09 y 686-1- 61-82-69