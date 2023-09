Más del 60% de espectaculares de Mexicali no están revalidados

Mexicali, Baja California.-Más del 60% de los espectaculares que se encuentran colocados en todo el municipio no han sido revalidados, siendo un trámite necesario para conocer el estado en el que se encuentran.

El director de Administración Urbana (DAU), Rogelio Guzmán Obispo, informó que por medio de un levantamiento de datos, lograron conocer que en todo el municipio hay alrededor de 240 espectaculares.

Precisó que fue durante el levantamiento del padrón cuando se dieron cuenta de que 144 espectaculares no cuentan con la revalidación, la cual se debe hacer cada cinco años para corroborar que los mismos no tienen algún daño o corren riesgo.

Agregó que en Mexicali se tiene conocimiento de 19 empresas que cuentan con espectaculares, con las cuales se acercaron para conocer el estado en el que se encuentran con la tramitología e invitarlos a cumplir con lo establecido en el reglamento de la dirección

Guzmán Obispo puntualizó que en el levantamiento de información detectaron que el 50% de los espectaculares no estaban regularizados, lo que significa que las empresas no contaban con todos los requisitos para colocar el espectacular.

Aclaró que revalidar y regularizar no es lo mismo, ya que la primera es cuando cumplen con todos los requisitos pero no han realizado el análisis de estado del espectacular, el cual se hace cada cinco años, mientras que la regularización es cuando no cumplen con el total de la tramitología necesaria para operar.

El levantamiento

El titular de DAU dio a conocer que la dirección se encuentra en un proceso para identificar todos aquellos espectaculares y similares para conocer cuáles cumplen con los reglamentos.

Precisó que el personal de la dirección está documentado todo lo que tiene que ver con los elementos de publicidad, trabajo que les costó tiempo, ya que iniciaron desde hace más de tres meses.

Sobre el proceso, explicó que primero se llevará a cabo una base de datos en donde se obtendrá la georreferenciación de los mismos, se verificará si han solicitado la autorización del gobierno municipal para instalar dichos elementos publicitarios. Y verán con Recaudación de Rentas si tienen adeudos con el Ayuntamiento.

Guzmán Obispo dijo que a la gran mayoría de los propietarios de los espectaculares y elementos publicitarios si los han logrado identificar, pero a otros no, por lo que están realizando una búsqueda al revisar la ubicación del predio donde están instalados.

Sanciones

El funcionario dio a conocer que irán por el lado del convencimiento, por lo que primeramente los invitarán a regularizarse de manera voluntaria sin aplicar una sanción económica.

Explicó que la sanción económica será lo que pagan normalmente por regularizarse, más un 50% de la misma por no haber cumplido con la tramitología cuando se le indicó a la empresa.

Aclaró que los propietarios no pueden ser multados sin antes haber sido notificados de que no cumplen con la normatividad para que así tengan un plazo para regularizar el espectacular.

“Primero tienen un concepto de regularización extra, además de la revalidación normal”, expresó Guzmán Obispo.

Lo necesario

Los espectaculares que se encuentran en la ciudad deben de cumplir con la reglamentación municipal, en el cual se incluye la adquisición de un seguro en caso de accidentes.

Guzmán Obispo informó que las empresas deben de entregar un dictamen estructural para dar seguridad de que los espectaculares no tendrán problemas.

Añadió que las empresas deben de realizar mantenimiento en los espectaculares para evitar su desgaste con el tiempo, además de que en su mayoría tienen una vida útil de cinco años.

Va a depender, nosotros lo vemos de cinco años para hacer las revisiones del tema estructural por el mismo tipo de suelo que tenemos”, expresó.

Explicó que el mayor problema que han observado hasta el momento es el daño que provocan los vientos en las lonas, las cuales suelen rasgarse o romperse.

