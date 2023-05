Más de 60 gaseras de la ciudad han sido inspeccionadas en lo que va del año

Son más de 60 gaseras de la ciudad las que han sido inspeccionadas por elementos de Bomberos y Protección Civil Estatal en lo que va del presente año.

El director de Bomberos, Rubén Darío Osuna Beltrán, dijo que tan solo en el mes de mayo han inspeccionado a más de 45 gaseras ubicadas en diversos puntos de la ciudad.

Dijo que han observado un incremento de gaseras “patito”, las cuales son aquellas que se encuentran ubicadas en zonas no ideales y que no cumplen con las medidas de seguridad necesarias para operar, sin contar con el dato exacto de cuántas hay de este tipo en Mexicali.

“Hemos encontrado de las que son patito, que no están registradas; son las que no tienen un nombre, un RFC, que no son aparentemente de las compañías que ya todos sabemos que están aquí”, expresó.