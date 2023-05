Márquez aportó un póker en la goleada de Manchester Vera sobre Álamo Islas

En una noche inspirada de Rodolfo Márquez quien logró un poker de goles, Manchester Vera goleó 6-0 a Álamo Islas, cotejo que se desarrolló en la División del Norte.



Márquez apareció en el partido a los minutos 7´, 10´, 21´y 71´para asegurar la segunda victoria consecutiva para los “Rottweilers Cachanillas”.



PRÓXIMA JORNADA 22

Además, Johan Valenzuela quien ingresó en el segundo tiempo aportó un tanto al minuto 48 y finalmente Aron Montecinos dejó los números finales al 61.Gracias a este resultado, la tropa de Francisco Vera, escaló a la quinta posición de la tabla general, en tanto, Álamo Islas se estancó en el tercer lugar y se aleja de la pelea por la cima.



P. Nuevo vs Man. Vera

A. Islas vs Bachilleres

SV Baja vs Sta. Isabel

Alianza vs R. Beep Beep

Sta. Rosa vs Div. Norte

E. Agrícola vs Villa Florida

Ferrocarril vs Col. San Luis

Descansa: Rev. Jalisco.