María Guadalupe requiere ayuda para medicamento y comida, padece cáncer y problemas del riñón

La señora María Gudalupe Valenzuela, de 58 años de edad, padece de cáncer en la columna vertebral y pasa frío durante esta temporada invernal debido a que solo tiene una cobija.

Vive en un cuarto que casi no la cubre del frío, además de estar la mayor parte del tiempo sola y necesita de medicamentos para combatir su enfermedad.

Fue en el año del 2014 cuando a la señora le detectaron cáncer en la matriz, pero posteriormente se le complicó al detectarle también en la columna, además de tener problemas con sus riñones.

En un principio se atendió en el Hospital General de la ciudad pero con el paso del tiempo se le fue complicando trasladarse a las citas o seguir el tratamiento debido a que ya no puede caminar mucho por el dolor.

“Ahorita no tengo nada de medicamentos, en las noches no duermo, necesito pañales, pastillas para el dolor y parches, cuando no los traigo puestos siento que estoy partida en dos”, expresó.

También debe más de tres mil pesos de luz desde hace meses, ha logrado hacer convenios con la Comisión Federal de Electricidad, pero teme que un día se la corten porque no ha logrado juntar para pagarla.

La compra de despensa también es un problema para la señora debido a que no le alcanza para comprar mucho, en ocasiones algunos vecinos le llevan comida porque hay días en los que solo tiene una comida.

La señora tiene cinco hijos pero tres se fueron desde hace años a los Estados Unidos, uno en ocasiones vive con ella pero no está bien de salud y la única que la apoya es una hija solo en lo que puede porque tiene tres hijos.

“Cada día me siento más cansada y triste, la última vez que fui al doctor me dijeron que me quedaba un año de vida”, comentó.

Los parches que utiliza la señora María Guadalupe son de buprenorfina, pañales para adulto talla M y medicamento para el dolor.

La señora vive en la esquina de Calle 79 y avenida D, en la colonia Venustiano Carranza.

Si desea apoyarla puede traer su donativo a las instalaciones de LA CRÓNICA, ubicadas en la avenida de la Patria #952, colonia Centro Cívico, también puede llamar al número 5574801.