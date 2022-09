Manuel Guerrero analiza la posibilidad de reelegirse como líder sindical

Luego de que circulara un video en redes sociales en el cual el diputado local y Secretario General del Sindicato de Burócratas, Manuel Guerrero comentará su intención de reelegirse como líder sindical estatal, afirmó que si existe la posibilidad.

Tras realizarse una reforma constitucional a los estatutos burocráticos en el 2019, en la cual se establece que los Secretario Generales deben ser electos por el voto libre y secreto por parte de los trabajadores.

Anteriormente el líder sindical estatal se escogía por medio de un consenso por parte de la convención burócrata, por lo que por primera vez los que aspiren a la dirigencia estatal deberán realizar una campaña en todos los municipios.

Después de que pasen los cambios de las dirigencias municipales en febrero, Guerrero verá la posibilidad de si contiende para líder sindical estatal en abril del 2023.

El también líder sindical estatal no descarta tener gran apoyo por la burocracia, argumentando que durante su gestión las cosas han estado tranquilas, no han perdido plazas, no se han registrado despidos de empleados, durante la pandemia se mantuvieron los salarios y han gestionado aumentos salariales.

Será en el mes de febrero cuando se publique la convocatoria con los requisitos para los que deseen ser candidatos a la dirigencia estatal del sindicato de burócratas.