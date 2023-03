Manuel y sus hijos realizan brochetas para sobrevivir

Manuel Torres Aguilar es padre soltero, por lo que comenzó a vender brochetas mientras sus dos hijos están en la escuela debido a que no tiene la manera de trabajar por tener que cuidarlos.

Él y sus hijos Edwin de 10 años y Jeremy de 5 años son originarios de Apatzingán, Michoacán, actualmente viven en un cuartito en la zona del Valle de Puebla durmiendo en una cobija en el piso.

Los últimos días los menores tuvieron que faltar a la escuela porque no se podían bañar debido a que no tenían la manera de poner a calentar agua ante el frío que ha azotado la ciudad y buscando evitar que se enfermen.

“Estas dos semanas hemos pasado mucho frío, dormimos en un cuartito, en una cobija en el piso y con otra nos tapamos los tres, los últimos días los niños no fueron a la escuela porque no tenemos cómo calentar agua para bañarnos, no tenemos balde” expresó.

Manuel desde hace años se separó de la madre de sus hijos cuando aún vivían en Michoacán, diciendo irse ella junto con los menores a buscar un mejor futuro al norte del país, estableciéndose en San Luis Río Colorado, Sonora.

Durante el lapso de tiempo que Manuel siguió viviendo en Apatzingán tenía muy poco contacto con sus hijos debido a que la actual pareja de la madre de sus hijos era muy celoso, por lo que evitaba ocasionar problemas.

“Al separarnos, ella decide irse con los niños a Sonora, pero yo me quede porque trabajaba de albañil, yo si les llamaba a veces, pero la pareja de su mamá era muy celoso y no le gustaba que yo les llamará, por lo que decidí no entrometerme para no causarle problemas” expresó.

Dos años después, Manuel decidió también salir de aquella entidad debido a que fue víctima de secuestro, percatándose de que no todos los ciudadanos contaban con la suerte de él, de ser liberado.

“Fui secuestrado, me dejaron ir porque se habían equivocado de persona, pero ya no me quise quedar allá, decidí también venirme porque sentí que la vida me dio otra oportunidad, me fui primero a San Luis Río Colorado, pero como casi no había trabajo me vine a Mexicali” comentó.

Al arribar Manuel a la capital de Baja California, comenzó a tener más contacto con sus hijos, pero no de la manera que él quisiera por la situación de su ex pareja, por lo que pocas veces los miraba.

En diciembre del año pasado, la madre decidió entregarle los niños a Manuel porque se había separado de su pareja, argumentado que ella no tenía la manera de mantener a los niños.

“Ella se separó de su novio, se quedó sin donde vivir por lo que me mandó a los niños, ella buscó refugio allá, pero no podía con todo y los niños”

Manuel con todo gusto accedió a que los niños vivieran con él, pero su sorpresa fue que su novia de ese momento no estuvo de acuerdo con la situación, la casa en la que vivían era de ella y decidió correrlos a los tres.

“Ella me dijo que no toleraba a los niños y nos corrió sin nada, yo preferí a mis hijos que a la mujer, yo jamás pensé que fuera reaccionar así y tuviera que pasar por esto” comentó.

Tras quedarse sin nada, Manuel tuvo que renunciar a la fábrica donde trabajaba para poder cuidar a sus hijos, con el finiquito que le dieron logró rentar un cuartito para que pudieran vivir, pero sin poder entrar a otro empleo para no dejar solos a sus hijos.

“Con el finiquito que me dieron apenas pude completar para un cuartito, comprar ropa y alimento para los niños, pero ese dinero se acabó

Manuel solo espera que la gente pueda apoyarlo comprando brochetas que realiza junto con sus hijos, las vende en un mercado que se ubica entre los bulevares Lázaro Cárdenas y Anáhuac de las 13:00 a las 17:00 horas de lunes a viernes.

Las vende en ese horario debido a que es cuando están sus hijos en la escuela, los fines de semana también acuden a vender los tres durante casi todo el día, todos los días se trasladan en camión, raites o como pueden desde su hogar hasta el supermercado.

“Ahorita yo solo pido que la gente me compre brochetas para poder sacar a mis hijos adelante, sé de albañilería, sé arreglar lavadoras, con la venta de brochetas espero juntar un dinero para poder ir haciendo mi tallercito y así nos vaya mejor a mis hijos y a mí” expresó.

Los menores van a la primaria que se encuentra justo detrás del supermercado, los inscribió ahí porque era donde vivía con su ex pareja, pero hoy en día tienen que recorrer aproximadamente 14 kilómetros.