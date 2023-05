Manchester Vera logró 5ta victoria al hilo

MEXICALI, Baja California. Liderados por un doblete de Edwin Morales, Manchester Vera consiguió su quinta victoria al hilo ya que goleó 5-0 a Bachilleres Baja, encuentro que se jugó en el campo de la Unidad Deportiva Baja California.

Con este resultado, la tropa liderada por Francisco Vera se encuentra en la quinta posición con un total de 42 puntos, en tanto los “verdes” cayeron a la novena posición con 28 unidades.

Morales apareció en dos ocasiones muy temprano en el cotejo, primero remató de cabeza para el 1-0 al minuto 7, posteriormente, aumentó la diferencia con un remate de derecha para el 2-0 al 15´.

Ya para la segunda mitad, Rogelio Espinoza puso el tercer tanto para los “Rottweilers Cachanillas” con un disparo al 55´. Después, Abimael García quien entró de cambio en el segundo tiempo dejó el 4-0 al 70´y por último Erick Pérez dejó las cifras definitivas para Manchester

Vera con un tanto desde fuera del área para el 5-0 al 79´.

PRÓXIMA JORNADA 26

Rev. Jalisco vs Villa Florida

SV Baja vs Alianza

Sta. Rosa vs P. Nuevo

Bachilleres vs Col. San Luis

Rev. Beep vs Div. Norte

E. Agrícola vs Á. Islas

Man. Vera vs Sta. Isabel

Descansa: Ferrocarril