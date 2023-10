Madre solicita apoyo para su hijo Raúl Alfonso que padece lupus y síndrome de Charcot-Marie-Tooth

Mexicali, Baja California.- Raúl Alfonso, de 17 años, padece de Lupus eritematoso sistémico y síndrome de Charcot-Marie-Tooth, actualmente se encuentra internado en la clínica 31 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Mexicali, dió a conocer su madre Juana Patricia García.

La primera enfermedad es una inflamación ocasionada cuando el sistema inmunológico ataca a sus propios tejidos, en este caso es el riñón, la segunda es un conjunto de trastornos hereditarios que dañan los nervios en los brazos y las piernas.

En el 2019 fue cuando le realizaron una biopsia en su pierna derecha para ver por qué presentaba algunos malestares, detectando en primera instancia el síndrome, el cual no tiene cura.

Lo único que le podía ayudar en ese entonces era la terapia física, pero al pasar los meses Raúl comenzó a presentar hinchazón en algunas zonas de su cuerpo, acudiendo al médico de nueva cuenta.

En marzo del 2020 Raúl fue internado por neumonía y derrame plural, al realizarse exámenes le diagnosticaron síndrome nefrótico, por lo que tuvo que ser traslado a Guadalajara para realizarle más estudios.

En febrero del 2021, en otra visita médica a Guadalajara, Raúl fue diagnosticado con Lupus eritematoso sistémico, por lo que le comenzaron a hacerle hemodiálisis para poderle ‘dormir’ el lupus.

En agosto de este año detectaron que Raúl tenía 40% de falla renal, en todo momento se ha atendido en el Instituto Mexicnao del Seguro Social, el cual ha cubierto todos los estudios y cirugías que ha necesitado, así como las hemodiálisis.

La madre del menor solicita apoyo para poder seguir solventando los gastos que ha generado esta situación, sobre todo los traslados desde su hogar en Ángeles de Puebla hasta la clínica 31 del IMSS.

Solamente cuentan con un carro, el cual utiliza su padre para ir a trabajar debido a que es el único que está recibiendo un ingreso en el hogar, pero la situación los ha rebasado, por lo que a Raúl lo han tenido que estar trasladando en taxis.

“Necesito ayuda, sobre todo para los transportes de tener que venir a las hemodiálisis, porque venimos tres días a la semana al seguro, a veces nos tenemos que quedar horas aquí y mi esposo es el único que trabaja, los gastos nos están superando”, comentó.

La madre de Raúl también se ha dedicado a vender manualidades o comida en su hogar, pero al tener que estar atendiendo a l menor y llevándolo al doctor, ya no ha podido realizar actividades para obtener dinero extra.

Además, Raúl ha mostrado una negación hacia su enfermedad por lo que también ha requerido un tratamiento psicológico debido a la depresión que ha padecido a causa de su salud.

“Se me deprime mucho, sobre todo al estar aquí en el seguro, además de que no puede salir, hoy está tranquilo, pero el no acepta su enfermedad, porque al abrir y cerrar de ojos tiene ese 40% de falla renal”, comentó.

La madre de Raúl también está realizando un rifa para recaudar fondos para los gastos que les ha generado la situación, está rifando un bocina con control y micrófono, el boleto cuesta 150 pesos.

Además, los padres de Raúl deben acondicionar su casa para que el menor pueda estar ahí debido que no debe estar expuesto al polvo y el patio de su casa no cuenta con piso de cemento.

Raúl tendrá otros estudios el próximo mes de noviembre en la ciudad de Guadalajara, el IMSS los apoyará con los vuelos, pero su hospedaje y comida corre por la cuenta de ellos, por lo que también solicitan apoyo.

“Los doctores quieren que mi niño salve su riñón, pero hasta ahorita no me han dicho cómo se encuentra, pero él está en constante vigilancia, pero puede que sí me lo den de alta estos días, a veces duramos días o semanas”, comentó.

Para apoyar a Raúl Alfonso el número de teléfono de su mamá es: (686) 1698872, la página de facebook es: Todos somos Raúl Alfonso y la cuenta de banco de BBVA es: 4152314081524673

