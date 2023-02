Luz Villegas Bañuelos: Vocación jurídica que trasciende fronteras

El camino recorrido por la Mtra. Luz Villegas Bañuelos ha sido tan largo como gratificante, pues luego de varios años de preparación, de superar obstáculos y de traspasar fronteras, hoy, con su ejercicio profesional pone en alto el nombre de CETYS y de México en Estados Unidos.

Titulada como Licenciada en Derecho por CETYS Universidad Campus Mexicali, a los pocos meses de su egreso en el 2016 decidió retomar un viejo sueño, lo que le serviría para replantearse su futuro tanto a nivel profesional como personal.

“Cuando entré a la carrera de derecho quería ser abogada pero no sabía en qué consistía ser un tipo u otro de abogado. Uno de los profesores de CETYS me recomendó para realizar una pasantía en una dependencia de gobierno, donde descubrí que el área gubernamental no era lo mío. Eventualmente otro de los profesores que me impartió Derecho Fiscal me dejó ver que ese podía ser mi camino”.

La mentoría de los académicos de CETYS, en suma con la dedicación, el espíritu emprendedor y el esfuerzo de la abogada, la llevaron a ejercer su profesión en un despacho fiscal, donde confirmó que esa sería la rama del Derecho en la que deseaba desarrollarse.

“Al paso de un tiempo, aunque ya estaba trabajando en lo que me gustaba, retomé una idea que siempre había tenido: irme a estudiar a Estados Unidos, pero no tuve nada concreto hasta que, ya graduada, decidí investigar qué se requería”.

Fue así como Luz inició un proceso que cambiaría su vida, y que incluyó la revalidación de sus estudios de licenciatura en la Universidad Estatal de San Diego (SDSU) en California en Estados Unidos, su colocación en una firma de abogados y su cambio de residencia a San Antonio, Texas en el 2022.

Pero, nada de esto fue espontáneo. “Hice todo el proceso de aplicación para obtener una visa de estudiante, que a su vez requiere ser admitida por la universidad y demostrar a las autoridades estadounidenses la capacidad de solventar mi estancia en ese país”, detalló la abogada.

La perspectiva global que caracteriza a la oferta educativa de CETYS, sirvió para que la entonces Lic. Luz Villegas pudiera obtener el título de Juris Doctor cum laude (JD) por la SDSU en un período menor al regular.

“La SDSU tiene un programa en el que en lugar de los tres años establecidos puedes titularte en dos, si vienes de una universidad mexicana con acreditaciones internacionales y apruebas un test especializado de dominio del idioma inglés. Entonces revisaron mi currícula de CETYS, me dieron créditos y terminé estudiando dos años nada más”, explicó, detallando que agradeció este beneficio por múltiples razones.

“Acortar ese año de curso gracias a lo que previamente estudié en CETYS, por ejemplo, la clase de Derecho Anglosajón y otras relacionadas con tratados internacionales y con el derecho internacional que son aplicables en ambos lados de la frontera, fue algo muy bueno porque estudiar en Estados Unidos es muy caro, entonces, es maravilloso poder evitar el pago de un año de estudios. Además, fui muy afortunada de que pude obtener un préstamo privado, porque como extranjeros no tenemos derecho a los préstamos federales norteamericanos, entonces tuve que pedir un financiamiento para fondear y comprobar la solvencia para obtener la visa de estudiante”.

Acreditada como JD, la mexicalense aplicó el examen de la barra de abogados de California y posteriormente concluyó la Maestría en Impuestos, misma que ejerce actualmente como asociada en la práctica de Impuestos Internacionales para la firma Chamberlain Hrdlicka en San Antonio, Texas.

Ahí, ayuda a personas y familias multinacionales en una amplia gama de cuestiones de derecho fiscal internacional y estadounidense, incluida la planificación previa a la inmigración, la expatriación, así como la planificación impositiva y patrimonial internacional, negocios transfronterizos y planificación relacionada con impuestos, cumplimiento tributario. También ayuda a clientes en disputas con diferentes agencias gubernamentales de impuestos, incluido el Servicio de Impuestos Internos.

Desde su posición, la Mtra. Luz Villegas se mantiene en contacto con el staff de la Escuela de Derecho de su alma mater para brindar orientación a los estudiantes que la necesitan, así como ella la recibió cuando estuvo en su lugar. A todos ellos, les aconseja tomarse el tiempo necesario para trazarse un proyecto de vida, y luego, cuando sepan qué quieren lograr, se pongan en marcha hasta conseguirlo.

“La realidad es que el proceso de emigrar y cumplir este sueño tiene también partes tediosas, se requiere paciencia, dedicación para estar buscando lo que necesitas, así fue para mi especialmente como mexicana. Sé que muchos estudiantes tienen doble nacionalidad y para ellos es un poco menos complicada la tramitología, pero una vez que se tiene la visa de estudiante es cuestión de enfocarse y hacer valer los esfuerzos.

Ojalá que mi caso les inspire, pues puedo decirles que ahora con mi licencia para ejercer tanto en México como en Estados Unidos me ha permitido progresar en todos los sentidos, conocer los dos lados de la frontera, desarrollarme laboral y económicamente y, sobre todo, cumplir la meta que me propuse hace tiempo”, concluyó la abogada.