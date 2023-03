Lupita D’alessio dirá adiós a su público cachanilla con último concierto en Mexicali

Lupita D’alessio se despedirá a lo grande de los escenarios con su ‘Gracias Tour’, y Mexicali no podría quedarse fuera de esta gira del adiós.

Con más de 50 años de trayectoria, la ‘Leona Dormida’ dijo sentirse lista para despedirse de las giras por ser ‘desgastantes’, así como lo expresó en un vídeo publicado en su Instagram.

“La edad lo requiere y si Dios me lo permite primero porque uno propone y Dios dispone… pero si Dios me presta vida y sigo así como estoy en este momento, creo que es el momento de hacerlo”.

“Porque hay cosas que me desgastan mucho a mi, no lo que hago en el escenario porque lo que hago en el escenario me encanta, pero lo que conlleva todo alrededor es muy desgastante”.

“Y yo sola no puedo, hay cosas que no están en mis manos y que no puedo hacer”, compartió la intérprete con sus seguidores.

Por otra parte también dijo estar agradecida con sus fans por todo el apoyo que le han brindado a lo largo de su carrera musical, de no soltarla en sus peores momentos y aplaudirle en los mejores.

Por lo que la tiene entusiasmada de visitar las diferentes partes de la República Mexicana para retirarse cerca de sus seguidores.

Lupita D’alessio llegará este 24 de marzo a Mexicali para decirle adiós a su público cachanilla en su último concierto en esta ciudad, el cual se llevará a cabo en el Auditorio del Estado.

Los boletos para el concierto están disponibles en taquillas del Hotel Araiza Inn y www.filavip.vip.