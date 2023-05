Luchan madres contra la adversidad

Dentro del marco del 10 de mayo, Dia de las Madres, se reconoce la fortaleza y valor de todas las madres que desde diferentes contextos, día a día salen adelante por sus hijos.

Trabajadoras, amas de casa, estudiantes, profesionistas, emprendedoras, mujeres con discapacidades, que no se rinden y siempre buscan la manera de dar lo mejor por sus hijos.

Difícil no imposible

Para Saira, madre de dos niñas, Rebeca y Ailana de 3 y 2 años, actualmente ejerce su profesión como Psicóloga. Habló de lo difícil que ha sido jugar dos roles a la vez, ya que a pesar de tener el apoyo de sus familiares para el cuidado de sus hijas, hay ocasiones donde las tiene que llevar a su consultorio.

Cuando se enteró de su primer embarazo surgió la duda de si sería capaz de solventar el gasto del hospital y los cuidados prenatales, ya que en el mismo periodo comenzaba a emprender su propio consultorio de atención psicológica, donde mensualmente tiene una renta que cubrir y gastos de servicio.

Saira se enteró de su segundo embarazo siete meses después, pues menciona que nunca tuvo síntomas ni ausencia de regla, por lo que la noticia la tomó por sorpresa pues apenas se estaba adaptando económicamente y cubrir de nuevo ese gasto fue complicado pero orgullosa manifestó haberlo logrado.

Al inicio cuenta que la culpa que sentía por dejar a sus dos hijas gran parte del día para trabajar le generaba gran culpa y ansiedad, pues señala que desde pequeña conoce lo que es tener una madre ausente por trabajo.

A pesar de haberse prometido no repetir el patrón, Saira comenta que ahora entiende que todo lo que construye a nivel profesional es para sus hijas y su futuro, lo que la motiva a seguirse prepararse estudiando diplomados y especialidades, de esa manera se ha liberado de la culpa que le generaba no estar tanto tiempo con ellas como quisiera por trabajar.

Madre y estudiante

Ketzia, por su parte, estudiante, es una madre de un niño de 4 años que tuvo a la edad de 18 años y que actualmente cursa la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Baja California, misma que está por concluir.

Para ella, cumplir con la rutina de estudiante que incluye tareas, exámenes y al mismo tiempo dedicarle tiempo a su hijo ha sido muy complicado e incluso frustrante, a lo que agradece la ayuda de sus papás, suegros y pareja.

“Me lo he llevado a la escuela porque hay veces que se te dificulta, el hecho de no tener con quién dejarlo y los maestros han entendido la situación, gracias a que él se porta súper bien”.

Con la comprensión de sus maestros, el apoyo que sus compañeros le dan cuando tiene que llevar a su hijo a clases, Ketzia continuará sus estudios hasta concluir su carrera, pues dice que es para mejor.

“Tienes que dar el 1000% para poder avanzar en las dos cosas”, expresó respecto a los dos roles que juega diariamente, siendo madre y siendo universitaria a la vez.

El temor, el miedo a defraudar a sus padres, y el cómo iba a solventar los gastos, los señaló como algunas de las cosas que se le vinieron a la mente al enterarse de que iba a ser madre joven.

Lejos de querer parar sus estudios, dijo que su embarazo fue una motivación más, por lo que una vez concluida su licenciatura buscará su pasión para ejercer y que su familia salga adelante, además de seguirse preparando pues reconoce que en estos tiempos una carrera universitaria no es suficiente.

Pausa a sus sueños

“Soy ama de casa y no me arrepiento de haber pausado mis sueños”. Para Manely, madre de Isabella, una niña de 4 años, la experiencia de la maternidad la describió como única e inexplicable a pesar del miedo que tuvo al enterarse de estar embarazada pues no sabía si estaba lista.

Después descubrió que es poco a poco como se aprende a ser mamá. Manifestó estar orgullosa de ser ama de casa y no se arrepiente de pausar sus sueños por vivir momentos con su hija que no volverán jamás.

“Todos los días me levanto para ayudar a mi esposo a hacerle desayuno, hacer los labores del hogar, llevar a mi hija a la escuela, hacer comida, ir a mi escuela, infinidad de cosas, que la verdad no es fácil ser mamá y ama de casa es muy cansado, pero por otra parte, me permite convivir más con mi hija, verla crecer, educarla y disfrutarla”.

Expresó que todos los días se dedica a dar lo mejor de ella a pesar de que se reconoce como ser humana y no siempre puede estar bien, sin embargo a pesar de aquello luchar por ser una buena esposa y una buena madre es lo que la hace feliz.