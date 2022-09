Los transportistas no cumplen en dar servicios de calidad, señaló el presiente de Canacintra, Alberto Sánchez Torres. “Los transportistas no cumplen en dar un servicio de calidad para el usuario, hay rutas que ni siquiera tienen camiones suficientes, no pasan a tiempo, no encienden el aire acondicionado y, sin embargo, cobran la tarifa más alta” expreso el dirigente.

Fue después de los 5 meses de la administración actual que el titular del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) Jorge Alberto Gutiérrez Topete, tuvo su primer acercamiento con la iniciativa privada Index y Canacintra, que son los principales representantes de los empleadores en Mexicali.

Fue a través del titular de Fomento y Desarrollo Económico (Fomyde), Victor Hugo Delgado y la presidenta municipal Norma Bustamante, que los líderes empresariales lograron tener una reunión a fin de establecer estrategias para el mejoramiento de transporte público en Mexicali.

Sin embargo, el empresario indico que sigue sin haber quien ponga un orden en el transporte público y que basta con realizar una encuesta entre los usuarios para que el IMOS se dé cuenta de la situación que enfrenta el instituto.

Como sector industrial y empresarial declaro que hasta que el estado y el municipio no garantice un servicio de calidad y seguro en el transporte público seguirán optando por el transporte privado.

“El sector industrial tuvo que tomar cartas en el asunto desde hace varios años ha implementado lo que es la figura del transporte privado” comento.

Además este es parte de las prestaciones que se le dan al personal y el cual no tiene ningún costo, es más confiable, de mayor calidad y más seguro para el personal, ya que tiene más acercamiento a los domicilios y esto beneficia a todos los empleados, en especial al personal que labora en horario nocturno.