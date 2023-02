Los Dragones tendrán una dura prueba ante Tecos

MEXICALI, Baja California. Mexicali Fútbol Club tendrá una dura prueba el día de hoy, ya que visitará al líder de la competencia Tecos, duelo correspondiente a la Jornada 8 de la Liga Premier de la SegundaDivisión.

Este cotejo se estará celebrando a partir de las 17:00 horas en las instalaciones del 3 de Marzo en Zapopan. Actualmente, Tecos es el único equipo que no ha perdido en la presente temporada con marca de cinco victorias y una derrota, teniendo un total de 18 unidades, mientras que, Dragones están ubicados en el sexto lugar con ocho puntos.

“Vamos con un rival muy fuerte, sabemos las capacidades que tiene ese equipo, pero para eso trabajamos muy bien en la semana, realizaremos un gran partido y lógicamente buscaremos la victoria”, comentó el jugador Napoleón Salgado.

Para este compromiso, en la jornada pasada, los pupilos de Enrique López Zarza cayeron 3-1 ante Chihuahua, mientras que Tecos venció a Leones Negros de la U. de G.

TABLA DE POSICIONES

EQUIPO PTS

Tecos 18pts

Vallarta 15pts

Chihuahua 14pts

Los Cabos 14pts

Cimarrones 12pts

Mexicali 8pts

Zacatecas 7pts

Fresnillo 7pts

Tepic 4pts

Zapopan 3pts

U. de G. 1pts

OTROS PARTIDOS

Tepic vs Los Cabos

Vallarta vs U. de G.

Zacatecas vs Zapopan

Chihuahua vs Fresnillo