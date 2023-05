Logro sin fronteras: Estudiantes del MBA de Cetys obtienen doble grado internacional con la Universidad de San Diego

Como resultado de la vinculación e internacionalización en CETYS Universidad, 25 alumnos se graduaron de la Maestría en Administración de Negocios o MBA Doble Grado del CETYS Graduate School of Business, en colaboración con la Universidad de San Diego (USD, por sus siglas en inglés), con el Master of Science in Global Leadership.

El MBA Doble Grado, busca ofrecer a sus estudiantes de posgrado un programa que cumpla con las exigencias de la actualidad. Con una alianza que dio inicio en el 2019, fue la primera ocasión en que la USD ofreció un grado académico con una institución fuera de los Estados Unidos, donde se fomenta el liderazgo, la innovación y la perspectiva global de los negocios.

Parte de las aptitudes que se buscan con esta colaboración, son el fortalecimiento y desarrollo del idioma inglés, ya que todos los cursos impartidos por la USD se desarrollaron en este idioma. De igual manera, ambas instituciones son acreditadas por la Western Association of Schools and Colleges (WASC), agencia internacional que evalúa la calidad de las universidades en todo el mundo.

La Dr. Mónica López Sieben, Directora del CETYS Graduate School of Business, comentó: “este programa está dirigido a profesionales con proyección global que desean liderar el cambio de su organización hacia un impacto significativo en el entorno nacional e internacional”.

Por su parte la Dra. Rebeca B. Sánchez, Coordinadora Académica del MBA Doble Grado, comentó: “el MBA es una experiencia formativa transfronteriza única en su tipo, donde CETYS Universidad y la Universidad de San Diego (USD) colaboran en pro de la formación de profesionistas con una visión global del mundo de los negocios. El programa está enfocado en el desarrollo de capacidades para puestos directivos de alto nivel dentro de las organizaciones”

“Este Doble Grado con CETYS y USD da más potencial a mi carrera, actualmente laboro en Estados Unidos y mi plan a futuro requiere tener validación tanto en México como Estados Unidos por el tema transfronterizo. Para la población que radica entre Tijuana y San Diego es una gran oportunidad que conjugaran dos maestrías en una, sobre todo por la cercanía y la dependencia económica, social y cultural de ambas regiones”, expresó Juan Manuel Aguirre Orozco al salir de su ceremonia de graduación en la USD.

Anualmente, la Universidad de San Diego funge como anfitrión de más de 1,000 estudiantes y profesores de 100 países. Ocupa el primer lugar en la lista de instituciones educativas estadounidenses con el mayor porcentaje de estudiantes que participan en programas fuera del país.

Con estas alianzas, CETYS se proyecta en la profesionalización de las áreas de administración y negocios, donde se fomenta la internacionalización y el aprendizaje conjunto, integrando la innovación, emprendimiento y experiencias de instituciones globales.

