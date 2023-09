Logran padres que directora con antecedentes de encubrir abusadores sexuales no asuma cargo

Mexicali, Baja California.- Por medio de manifestaciones y el impedimento al acceso al plantel educativo, padres de familia de la Secundaria #90, ubicada en calzada Castellón, en colonia Conjunto Urbano Esperanza, lograron que la nueva directora no asumiera el cargo.

Esto debido a que desde que tuvieron conocimiento de quién se trataba, se percataron que tenía antecedentes por encubrir agresores sexuales, siendo removida de otras tres secundarias, además se le señalan los supuestos motivos de mala administración y malos manejos financieros.

Por lo que desde las 7:00 horas del lunes 11 de septiembre, los padres colocaron un candado en la entrada del estacionamiento para impedir que la nueva directora entrara y esta al querer ingresar llamó a sus abogados para la intervención.

Foto: Daniel Reséndiz.

Cabe resaltar que el plantón únicamente fue para impedir el acceso de la directora, ya que a los alumnos y maestros se les permitió ingresar con el fin de que las clases continuarán con normalidad y no afectar a los estudiantes.

La manifestación se prolongó hasta este viernes, donde a partir de las 8:00 de la mañana, padres de familia estaban a la espera de la respuesta de autoridades de la Secretaría de Educación, puesto que para ellos, como lo declararon; no bastaba con que les dijeran que no asumirá el cargo, ya que exigieron un documento por escrito.

Foto: Daniel Reséndiz.

Foto: Daniel Reséndiz.

‘’El miércoles fuimos con la delegada municipal y jefa del departamento, a decirles que nosotros no queríamos tomar la escuela ni suspender clases, que queríamos una solución; nos dijeron que no iba la maestra a venir a clases, que ya no iba a entrar, pero nosotros necesitamos algo por escrito’’

La reunión con las autoridades educativas se prolongó hasta cerca del mediodía, sin embargo la respuesta fue favorable y de acuerdo a información de Araceli, madre de familia, ya se dio la orden para que sea sustituída.

Síguenos en TikTok: https://www.tiktok.com/@lacronicacom