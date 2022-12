Logra Imperial Valley Archery cosecha de ocho medallas en el Nacional

MEXICALI, Baja California.- Con un total de ocho medallas regresó el club Imperial Valley Archery de Centenario en el XLVIII Campeonato Nacional Bajo Techo 2022 de tiro con arco, mismo que se disputó en Monterrey, Nuevo León.



La delegación mexicalense compuesta por nueve arqueros logró un total de tres preseas de plata y cinco de bronce.

“Estamos muy contentos por los logros obtenidos de cada uno de nuestros arqueros, se está haciendo un buen trabajo en equipo, los coaches Francisco Gómez que también es el presidente del club, que aporta su tiempo y conocimientos, en la parte mental y técnico”, comentó el entrenador Amparo Sánchez.

Foto: Cortesía

También destacó Alexia Aguirre en arco recurvo sub 14 logrado una medalla de plata en Ronda Olímpica Individual ubicándose en segundo lugar en el ranking nacional y bronce por equipo. Jabes Isaac Valenzuela Hong en arco recurvo sub 16 se colgó la medalla de bronce en equipos mixtos, Rosella Sánchez Vallarta en arco recurvo sub 14 también ganó bronce por equipos y Julianna Sánchez Vallarta en arco recurvo sub 21 conquistó un bronce en equipo mixto.



“Para el 28 de enero tenemos el Estatal de Asociación, después viene el proceso Juegos Conade que inicia con el campeonato municipal, Estatal, Nacional de Exteriores, Nacional Infantil, Juegos Estatales de California”, concluyó el entrenador Sánchez.