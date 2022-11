"Lobito y "Tigre" se enfrentarán en la estelar de Cachanilla Promotions

MEXICALI, Baja California.- Se llevó a cabo el pesaje para la velada boxística de Cachanilla Promotions, la cual se estará celebrando el dia de hoy en las instalaciones del Gimnasio de Mexicali, a partir de las 18:00 horas.



En la pelea estelar en la división de los pesos súper gallos pactada a ocho asaltos, los mexicalenses Arturo “Lobito” Torres (12-2) y José “Tigre” López (5-1), registraron arriba de la báscula 55.3 kilogramos.



En tanto que en el combate coestelar, el cachanilla del Yáñez Boxing Gym, Martín “Carita” Martínez (4-0) registró 70 kilogramos, mientras que su oponente originario de Sonora, Francisco Valle (5-4) marcó 69.



Cabe resaltar que el combate entre Erwin Monterroso y Ramón Melero se canceló debido a que ambos pugilistas no se presentaron en el pesaje.

Foto: Jesús Cota

CARTELERA BOXÍSTICA

PESO SÚPER GALLO – 8 ROUNDS

Arturo Torres (55.3kg) vs José López (55.3kg)



PESO SÚPER WELTER – 6 ROUNDS

Martín Martínez (70kg) vs Francisco Valle (69kg)



PESO GALLO – 6 ROUNDS

José Espericueta (55kg) vs José Rojas (54kg)



PESO SÚPER PLUMA – 6 ROUNDS

David Flores (59.3kg) vs Adalberto García (59.1kg)



PESO SÚPER PLUMA – 4 ROUNDS

Yahir Ramírez (59kg) vs Giovanny Machuca (59kg)



PESO PACTADO A 75 KG – 4 ROUNDS

Manuel Barraza (75kg) vs Gregorio Ríos (74.9kg)



PESO LIGERO – 4 ROUNDS

David Villanueva (59.9kg) vs Jesús Rodríguez (60kg)



PESO SÚPER LIGERO – 4 ROUNDS

Roberto Escobar (63.4kg) vs Luis Rocha (63.5kg)



PESO SÚPER MOSCA – 4 ROUNDS

Basilio Franco (51.8kg) vs Ignacio Castillo (51.8kg)



PESO WELTER – 4 ROUNDS

Darynn Leyva (66.7kg) vs Luis Trejo (66.7kg)



PESO WELTER – 4 ROUNDS

Jason Rumao (65.4kg) vs Carlos Luna (65.3kg)



PESO SÚPER MEDIO – 4 ROUNDS

Rubén Cázales (75kg) vs Luis Gómez (76kg)