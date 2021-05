Llega mayo con incertidumbre en subsidio de energía

Este primero de mayo inició sin la certidumbre de que Mexicali reciba el apoyo federal, que cada año gestionaba el Gobierno del Estado, justificado por el alto consumo de energía necesario para sobrevivir al calor.

La última declaración a este medio sobre el subsidio, se realizó a mediados de abril, por parte de la titular de la Comisión Estatal de Energía (CEE), Miriam Álvarez Martínez, comentando que estaba en gestión, y que estaría seguro para el primero de mayo.

Sin embargo, ni la CEE, o la Secretaría General de Gobierno (SGG), han dado una actualización. Hasta el 29 de abril, solo se comunicó que seguía en gestión por parte de las autoridades estatales.

Para el 30 de abril del año 2020, el subsidio a la energía eléctrica para Mexicali ya estaba anunciado por parte de las autoridades del Gobierno de Baja California, y representó 460 millones de pesos.

TARIFA

El representante del Frente Cívico Mexicalense (FCM), Sergio Tamai, explicó que la tarifa de energía para el verano, denominada 1F, en teoría debe reflejarse hasta después de los primeros 15 días de mayo.

“Hay una regla que pusieron, debes tener más de 15 días con la tarifa de verano, significa que hasta el 16 de mayo agarras los precios de la tarifa 1F”, informó el activista del FCM.

Aclaró que el subsidio y la tarifa son dos apoyos diferentes, el subsidio debe ser gestionado cada año por el titular del Poder Ejecutivo, hasta el momento no le han respondido sus cuestionamientos sobre los avances de estas negociaciones.

Tamai opinó que la tarifa si bien es un apoyo en verano, durante el invierto se revierte la ayuda con los altos costos de la energía, por lo que las autoridades federales, deberían centrarse en mejorar los esquemas de cobro que actualmente se prestan a injusticias.

Explicó que además de los costos facturados que los mexicalenses deben pagar obligadamente, se dan los casos de los recibos locos, en los que pretenden cobrar a los usuarios, cantidades colosales fuera de la realidad.

“Ya ahorita no queremos nueva tarifa, mejor que dejen de robarnos con un esquema heredado, Manuel Barlett no le explica al presidente que tenemos un esquema en el que nos están robando, queremos un precio justo”, aseveró.

“El subsidio lo debe gestionar el gobernado, es muy importante, son alrededor de 500 millones, claro que nos sirve, tendría que haberlo gestionado, no lo gestionó por ‘X’ razón, y nosotros lo estábamos esperando porque el año pasado sí lo hizo”, mencionó.

“Nosotros metimos un documento, y me dicen, pero no me han confirmado, que puede ser por la cuestión electoral, que no se pueda meter, y aunque lo metan en junio, pasando las elecciones, se puede acomodar; pero también se pueden aprovechar y solo darnos lo que proporcional, y en lugar de los 500, sea la mitad”, concluyó.