Llega a su fin la 10ma edición de la Copa de la Amistad

MEXICALI, Baja California.- Luego de tres meses de intensa competencia llegó a su fin la décima edición de la Copa de la Amistad de Fútbol, la cual se desarrolló en distintos campos de la capital bajacaliforniana.

Un total de 160 equipos participaron en categorías de Biberón, Escuelita, Estrellita, Infantil, Juvenil A, B, C, Sub 20, Libre Varonil y Femenil, Segunda Fuerza, Masters 40 ́s y Oros de los 50´s.

“Fue un gran torneo, donde el dividir las categorías nos ayudó a manejar mejor las estadísticas y resultados, entre semana fueron categorías infantiles y ya las mayores fueron los fines de semana”, aportó el organizador de la Copa, Joaquín Valdez.

Por otro lado, Joaquín resaltó que este torneo ayudó a varios equipos a llegar en forma para el comienzo de sus ligas.

“Muchos equipos lo ven como una pretemporada, sobre todo equipos juveniles y ya de veteranos, porque literalmente el fútbol en la ciudad comienza en las primeras dos semanas de octubre, entonces muchos equipos de ello lo ven para que se acoplen sus jugadores”, señaló.

RESULTADOS COPA LA AMISTAD 2023

CATEGORÍA CAMPEÓN SUBCAMPEÓN

Biberón Lobos FC Pumas USA

Escuelita Pumas USA 16´ Pumas USA 17´

Estrellita Centinelas FC Barca Mexicali

Infantil 2013 Miraflores Div. del Norte

Infantil 2012 Nacionalista Zacatecas

Infantil 2010 Zacatecas Dynamo

Infantil 2009 Div. del Norte Dragones FC

Infantil 2008 Monstro Verde Liga Menor

Juvenil C Santa Cecilia Academia Diablos

Sub 20 Cimarrones Santa Isabel

Escuelita Plata Nido Águila Barca Mexicali

Estrellita Plata Baja Soccer Lobos FC

Infantil Plata Baja Soccer Toros FC

Juvenil A Plata Toros FC Lobos FC

Juvenil B Plata Del Prado Lobos FC

Veteranos Oros San Marcos Santa Cecilia

Veteranos Plata Miraflores Santa Rosa

Oros 50´s CREA América

Libre Oro Ferrocarril Santa Cecilia

Libre Plata Pedregal Ángeles HDR

Femenil Sub 21 Urbana Mexicali Toritas FC