Llaman a tomar precauciones al salir

MEXICALI, Baja California.- El Director de Protección Civil, René Rosado exhortó a la comunidad mexicalense a tomar sus debidas precauciones.

“El verano aún no llega oficialmente pero los cuidados no deben de exponerse por tiempos prolongados al sol, estar bien hidratados y cuidar a los más pequeños de casa”. “Asimismo, no hay que olv ida rse de las mascotas, las cuales deben mantenerse a la sombra, bien hidratas para evitar decesos”, expresó.

LISTOS PARA OPERATIVO

Ante la presencia de las altas temperaturas en la ciudad, la dirección de protección civil municipal comentó encontrarse lista para llevar a cabo el Operativo Golpe de Calor 2019.

El capitán René Rosado, no obstante, explicó que dicho operativo entrará en función una vez entrado el verano de manera oficial al municipio. Explicó que será el Servicio Metereológico Nacional quien se encargue de hacerlo oficial.

“En el momento que tengamos temperaturas que ya de forma permanente queden a determinados grados, ya nosotros arrancamos y una vez arrancado, no vamos a parar hasta que termine el verano”, expresó.

ALBERGUE PEREGRINO

La dirección del DIF municipal por su parte, mencionó que el Albergue Peregrino a partir del día 21 de junio mantendrá un horario de las 11:00 a las 17:00 horas para atender a las personas en situación de calle durante este próximo verano. En dicho albergue se les dan servicios de regadera, baño, comida y un lugar donde puedan dormir.