Listos los nuevos miembros del Salón de la Fama

Después de llevarse a cabo el proceso de selección este viernes, quedaron definidos los nuevos siete personajes del deporte mexicalense que ingresarán al ‘Salón de la Fama’ el próximo 21 de octubre.

Luego de no realizarse este evento por ocho años, el Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física realizó una dinámica de votación con 14 participantes y se eligieron a cuatro deportistas, además de un entrenador y dos periodistas deportivos.

En cuanto a los atletas, fue elegido el ex jugador profesional de beisbol, David Cárdenas Cortés, así como los ex campeones mundiales de boxeo, José Luis Castillo y Rubén Sánchez Léon, y el ex jugador de la selección nacional de voleibol, Manuel Padilla Gónzález.

De igual manera, integrará el ‘Recinto de los Inmortales’ Eduardo Valdez Dávila, entrenador internacional de gimnasia y los cronistas deportivos, Manuel Ramos Saldamando y José Luis Mendoza.

Entre los deportistas que fueron propuestos este año, estuvieron el luchador profesional Juan Conrado Aguilar, mejor conocido como “El Texano”, el ciclista Gregorio Ibarra, el basquetbolista Jorge “Tapón” Molina, la piloto de carreras fuera de camino, Ventura Castellanos y el golfista Efrén ‘Wipa’ Quiroz.

Otros entrenadores que estuvieron en la lupa de los jueces, fueron: José ‘Joe’ Durán de baloncesto, Margarita Cuéllar de voleibol, Víctor Martínez Raya de béisbol y José ‘Cuervo’ Romero de físicoconstructivismo y levantamiento de pesas.

De cronistas deportivos se presentaron solo tres candidatos, quedando en el camino Ignacio Mora Ibarra, destacado periodista deportivo entre la época de los años sesentas y ochentas.

LOS SIETE NUEVOS MIEMBROS DEL ‘SALÓN DE LA FAMA’

DEPORTISTAS

NOMBRE DISCIPLINA

David Cárdenas Cortés Béisbol

José Luis Castillo Godínez Boxeo

Rubén Sánchez León Boxeo

Manuel Padilla González Voleibol

ENTRENADOR

NOMBRE DISCIPLINA

Eduardo Valdez Dávila Gimnasia

PERIODISTAS DEPORTIVOS

NOMBRE

Manuel Ramos Saldamando

José Luis Mendoza