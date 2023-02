Lista la Copa Charmín 2023

Como toda una tradición dentro del rey de los deportes en el Valle de Mexicali este 18 y 19 de febrero se

realizará la sexta edición de la Copa Charmín de Béisbol en los campos del Ejido Azteca y Ejido Play de Ayala.



Para este año se contará con la participación de ocho equipos; Cometas, Pikim Team, Tomatilleros, Silvestres, Vigilantes, Agricultores, Zombis y Tigres del Ejido González Ortega.

Te puede interesar: El equipo de béisbol del "Tec" es reconocido por la Copa Cimarrones 2022

“Tendremos dos grupos, donde los ganadores avanzarán a la semifinal que se jugará el domingo, posterior a ello, la final está programada a comenzar a las 13:00 horas, contaremos aproximadamente con 50 jugadores que profesionales que han pasado en la Liga Mexicana del Pacifico, Liga Mexicana de Béisbol y Ligas menores”, comentó Víctor Ruelas, encargado de la Copa.Para el equipo campeón y subcampeón se entregará trofeo, además de reconocer al Jugador Más Valioso del torneo.EQUIPO AÑOAqua Plus 2022Aqua Plus 2021Aqua Plus 2020