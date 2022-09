Lista Gladiador Promotions con la función "De poder a poder"

MEXICALI, Baja California. Con un total de once peleas es como se llevará a cabo la velada boxística que ofrecerá Gladiador Promotions “De poder a poder”, misma que se disputará en el Gimnasio de Mexicali a partir de las 18:00 horas.



Esta es la tercera función del año que ofrecerá la promotora Gladiador Promotions.



En la pelea estelar, Cristian “Gato Gordo” Bielma (18-4, 7KO`s), se enfrentará a Francisco Pacheco (6-3) en un combate pactado a ocho asaltos en la división de los pesos ligeros.



“Llegamos en las mejores condiciones, creo que vamos a dar un buen espectáculo, será una pelea que sacará chispas en cada round, pero estoy seguro de que nos llevaremos la victoria”, aportó Cristian Bielma.

Te puede interesar: Gimnasios de box reciben apoyo con material deportivo



En tanto que en el combate coestelar de la noche, Javier “El Cuate” López (4-1, 1KO`s) se medirá ante Luis “El Rey” Lomelí (4-2, 3KO`s) en una pelea de seis rounds, en peso pactado a los 55 kilogramos.



“Queremos demostrar que podemos dar un buen combate, he realizado una preparación muy buena para demostrar de qué estoy hecho, vamos a ganar y a ganar con contundencia”, comentó López.



Los boletos para presenciar esta función boxística se estarán vendiendo a partir de las 17:00 horas en las instalaciones del Gimnasio de Mexicali.



CARTELERA BOXÍSTICA.



8 ROUNDS – PESO LIGERO

Cristian Bielma (18-4) vs Francisco Pacheco (6-3)



6 ROUNDS – PESO PACTADO A 55 KG

Javier López (4-1) vs Luis Lomelí (4-2)



6 ROUNDS – PESO LIGERO

José Quintana (5-3) vs Rene Almada (3-0)



4 ROUNDS – PESO SÚPER PLUMA

Rigoberto Melendrez (0-2) vs Jorge Córdoba (3-1)



4 ROUNDS – PESO LIGERO

Alex Guillen (1-0) vs Eber González (0-1)



6 ROUNDS – PESO MOSCA

Miguel Nieblas (5-1) vs Modesto Loza (4-2)



4 ROUNDS – PESO SÚPER PLUMA

Daniel Rodríguez (4-0) vs Ernesto Murillo (8-1)



4 ROUNDS – PESO WELTER

Alejandro Sandoval (7-2) vs Roberto Vargas (5-1)



4 ROUNDS – PESO SÚPER GALLO

Roberto Tapia (Debut) vs Aldo Cruz (0-3)



4 ROUNDS – PESO WELTER

Daniel Rocha (Debut) vs Yahir Díaz (1-0)



4 ROUNDS – PESO SÚPER GALLO

Gerardo Cruz (1-3) vs Fernando García (0-2)