Liga Magisterial logró el subcampeonato del Estatal U22 Femenil

A pesar de lograr dos juegos sin hit ni carrera, la Liga Magisterial de Softbol Femenil se quedó con el segundo lugar del Estatal Sub 22 luego de perder en la final ante Tijuana Municipal 11-5.



Dicho certamen fue avalado por la Asociación Estatal de Softbol de Baja California el cual reunió un total de ocho equipos provenientes de Mexicali, Tijuana y Ensenada.



“El torneo fue muy parejo, todas las niñas juegan muy bien y dan su máximo esfuerzo en todos los juegos sin importar quien sea el rival, hay que decirlo no fue nada fácil, nosotras siempre demostramos apoyo, peleamos hasta el final”, comentó la jugadora de la liga Magisterial Ariadna Montiel.



El camino comenzó con victorias ante Mexicali Municipal 8-0 (juego sin hit ni carrera de Ariadna Montiel, luego 11-1 sobre Ensenada Municipal B y cerró la fase de grupo con triunfo de 12-0 ante Tijuana Otay (juego sin hit ni carrera de Sharon Estrada) y en las semifinales dejó en el camino a Ensenada Municipal 9-1.“La verdad no me había dado cuenta hasta el final de juego, pero la clave de haberlo logrado fue disfrutar el juego, mientras estaba lanzando me sentía cómoda, ese logro fue de todas”, concluyó la pelotera estudiante de Cetys Universidad.