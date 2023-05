Liga Magisterial Femenil ganó el Estatal de Softbol 1ra Fuerza

MEXICALI, Baja California. La novena representativa de la Liga Magisterial de Softbol de Mexicali se llevó los máximos honores en el Campeonato Estatal de Softbol Femenil Primera Fuerza, el cual se

efectuó en distintos campos de la capital bajacaliforniana.

La tropa de Erik Carrillo, culminó de manera invicta el torneo con triunfos de 9-2 sobre liga Rural de Mexicali, 4-3 a Ensenada Municipal, en Semifinales dejaron en el camino a 4-0 a la Municipal de Mexicali en la final volvieron a vencer 7-2 a Ensenada Municipal.

“El nivel fue muy bueno ya que cada grupo contaba con diferentes equipos muy buenos, en lo personal me sentí muy cómoda y contenta con el gran equipo y manager que teníamos, fue un equipo muy unido”, destacó la jugadora Paola Acosta.

Con este resultado, la Liga Magisterial Femenil logró conseguir el triplete de campeonatos de Softbol Femenil; se adjudicaron el primer lugar de Segunda Fuerza, Sub 25 y Primera Fuerza.

“Este año lo cerramos con broche de oro, ganando tres campeonatos estatales, ahora solo queda esperar el año que viene y a ver como nos va en los próximos procesos”, destacó la filder de 24 años de edad.

Acosta logró conseguir el trofeo de Campeona bateadora, de igualmanera sus compañeras Valeria Olivas se llevó la campeona jonronera y el MVP fue para Yeraldine Carrión.

“Muy contenta ya que venía de un torneo en el cual yo considero que no me fue muy bien bateando y de una lesión en el hombro, ahora me sentí muy cómoda y eso creo que influyó mucho”, concluyó.