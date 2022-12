Leonardo pasa frío en su casa de adobe y lámina

El señor Leonardo Rivera de 64 años vive solo en una casa de adobe y lámina por lo que se encuentra muy expuesto a las bajas temperaturas de la temporada invernal.

A pesar de que lleva más de 30 años viviendo en esa casa, cada invierno lo siente más severo y sus únicas dos cobijas se encuentran muy desgastadas.

Precisamente por el fuerte frío que azota la ciudad se enfermó de catarro en esta semana, el cual lo está enfrentando gracias a los medicamentos que le proporcionaron algunos vecinos.

Leonardo solo se mantiene de la pensión de adultos mayores que le proporciona el gobierno, pero esto no le es suficiente debido a que tiene gastos como luz, agua y principalmente despensa.

A veces una vecina viene y me ayuda a cocinar, pero no todos los días puede venir porque también tiene ocupaciones".

A pesar de tener tres hijos, no sabe nada de ellos desde hace seis meses debido a que viven en el estado de Sonora, él ha tratado de comunicarse con ellos pero no ha obtenido respuesta.

Me compre un teléfono para hablar con ellos y no me contestan, no se nada de ellos y tampoco me han buscado" expresó.