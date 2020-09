“Le Ley no tiene distinción y debe aplicarse hasta a familiares”: DSPM

Alejandro Lora Torres, titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, confirmó que dos de sus hermanos fueron detenidos este lunes, en circunstancias que aún no tiene claras.

“Hasta ahorita solo tengo información preliminar, en el transcurso de la noche me hicieron de conocimiento de la detención de dos personas que ya verificamos y se trata de dos de mis hermanos”, expresó.

Sus dos hermanos, Manuel y José Luis, fueron detenidos por elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), acusados de la supuesta posesión de envoltorio de cocaína y metanfetamina.

“Estoy un poco desconcertado, un poco sorprendido, porque, aun cuando respeto el trabajo de la corporación que refiere la detención (…), si me preguntas la verdad, no sé qué pasó, estaré procurando información más objetiva para saber qué fue lo que pasó”, agregó.

“Al ser hermanos de sangre la cercanía es ineludible, aunque los veo poco; a mí me sorprende porque incluso uno de ellos es estudiante universitario (…), en mi familia siempre nos hemos conducido con honestidad, con trabajo lícito y honesto, es el ejemplo de nuestros padres, aún con este desconcierto estaré investigando qué es lo que realmente pasó”, dijo Lora Torres.

El jefe policial refirió que en sus 22 años de trayectoria policial se ha apegado al Derecho y a las leyes. “Soy un convencido de que el responsable de hacer cumplir la ley debe ser el primero en cumplirla”, comentó. “La Ley es muy clara y su cumplimiento debe ser firme, la ley no tiene distinción y debe aplicarse al ciudadano común, al funcionario, al familiar y también para el director si se equivoca”

Y añadió, “siempre he estado en la disposición de asumir mi responsabilidad y respondo por mis actos”.

Dijo que sobre estos hechos ya notificó a la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda y la mantendrá informada sobre las investigaciones.

Lora Torres aceptó que lo ocurrido enturbia el ejercicio de su función como director de Seguridad Pública Municipal, cargo que asumió con la “confianza que la alcaldesa nos otorgó, nuestro Cabildo y la del personal de la Dirección de Seguridad Pública”.

“Espero que esto no afecte, me parece una situación lamentable, me entristece (…) son circunstancias que pasan, que nadie puede predecir en su desarrollo profesional, pero aquí está Alejandro Lora, dando la cara e invitándolos a conocer los 22 años de carrera profesional con una hoja de servicio limpia”, concluyó.