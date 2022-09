Lanza alerta SAT BC sobre correos falsos

MEXICALI.- Se ha detectado la circulación de correos apócrifos en los que se adjunta una supuesta factura bajo el remitente de la Secretaría de Finanzas, por lo que se pide a las personas no abrir el archivo anexo y hacer caso omiso de tal mensaje, dijo el subsecretario de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Sistemas institucionales de la Secretaría de Hacienda, Emeterio Flores Landaverde.

Mencionó el subsecretario que este tipo de correos tratan de engañar a las personas con el título del envío para que ejecuten anexos maliciosos con virus informáticos o los redirijan a ingresar a un sitio de internet cuyo objetivo es obtener información personal de los usuarios de forma indebida.

El subsecretario de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Sistemas institucionales recalcó que los ciudadanos deben estar atentos y no abrir correos o mensajes que no conozcan su procedencia o no cuenten con un dominio oficial claramente identificado.

Indicó que se emprenderán acciones para reportar las cuentas falsas ante la ciberpolicía del estado para evitar la propagación y aumentar la cantidad de personas afectadas debido a estos mensajes falsos, que son ajenos y sin relación alguna con la Secretaría de Hacienda o el Servicio de Administración Tributaria de Baja California (SAT BC).

Flores Landaverde recomendó a las personas verificar que los mensajes de texto o correos electrónicos sean de un remitente oficial y, en la medida de lo posible, usar ligas y páginas oficiales. Recomendó también no dar clic a vínculos o ligas vía medios sociales que no hayan solicitado explícitamente a su red de amistades y revisar con mucha cautela todo mensaje no solicitado. Por último, resaltó la importancia de mantener las computadoras o dispositivos de comunicación actualizados y con la protección de un antivirus.