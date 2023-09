Laborar en medicina y en OF es posible: Dra. Joanna Ortega

Mexicali, B.C.- Jovanna Ortega es una doctora con maestría en nutrición clínica y también realiza contenido para la aplicación Only Fans.

Por poco más de un año laboró en el hospital Issstecali en Mexicali señalando que fue despedida por realizar contenido en dicha página.

Al ser madre de tres hijas ha buscado la manera de sacarlas adelante, principalmente estudiando medicina, área donde se ha desempeñado en los últimos dos años, pero también por medio de la aplicación Only Fans como un ingreso extra.

En junio de 2022 comenzó a prestar sus servicios en el área de quirófano del hospital del Issstecali.

Posteriormente la movieron al área de urgencias y en julio de este año el área de Recursos Humanos le notifica que ya solamente va a laborar para cubrir espacios.

“Me dicen que me van a mandar a la banca este (año) y van a hablarme solamente si necesitan alguna sustitución o en el dado caso de que yo este me soliciten algunos de mis compañeros cubrirlo”, expresó.

La doctora Jovanna no tuvo ningún problema con adaptarse a la nueva forma de trabajo que le indicaron debido a que todos los días se necesitaban cubrir espacios en el hospital, por lo que no le faltaría trabajo.

Al tener autorizadas varias sustituciones un doctor le comenta que solicitó que ella lo cubriera, pero que Recursos Humanos no le autorizó, mientras que a otra compañera de ella si la autorizaron para ese espacio.

“Entonces dije, bueno cuál es el problema conmigo, pregunté y todos decían, no tú sigues vigente, no sé cuál sea el problema y se echaban la bolita uno al otro en Recursos Humanos”, comentó.

La situación de que le negaron una sustitución volvió a pasar a los días, por lo que sentía que existía un problema con ella, pero nadie le daba información, hasta que por otros compañeros se enteró del supuesto motivo.

“Varios comentaron es que ya no le vamos a hablar a esa doctora, ya no la vamos a contratar porque anda ahí con una página de Only Fans’, eso fue lo que comentó alguno de los médicos responsables ese día”, expresó.

La doctora Jovanna decidió acudir directamente a Recursos Humanos de las oficinas centrales del Issstecali, quienes le dijeron que el problema era del hospital, no de ellos, pero el hospital decía que de oficinas centrales.

El argumentó final de Recursos Humanos fue que ya no se le estaba contratando porque no había tanto trabajo, por lo que estaban haciendo recorte de personal, aunque ella observaba que trabajo había mucho.

“Que estaban haciendo como recorte personal que no ocupaban tanto, por eso fue que se las compré, pero en oficinas también traían ese rumor de eso, que una doctora que tiene un cargo importante en Issstecali estuvo diciendo eso, que fue prácticamente por mi página”, comentó.

En febrero del año en curso la doctora Jovanna decidió empezar a realizar contenido para la aplicación Only Fans con fotos para adultos como pasatiempo y porque le gusta tomarse fotos, además de que vio que podría ser otra fuente de ingreso .

“Es una fuente de ingresos, yo pues me considero que estoy atractiva y que puedo sacar ventaja de eso económicamente, es un medio relativamente seguro porque no tienes contacto directamente con alguna persona, entonces sería por qué no”, expresó.

Desde que inició en la aplicación decidió no hacerlo público manteniendo un bajo perfil para evitar problemas laborales o de otro índole, aunque está consciente que esa actividad no debe de ser un problema porque no afecta a nadie.

“Ser médico es mi pasión, es lo que me gusta, estar sobre todo en el área donde estaba, todo el tiempo te llegan cosas diferentes, tienes que tener la mente abierta, qué es lo que va a pasar y estar preparada es un estado de alerta, entonces es emocionante”, comentó.

La profesionista de la salud está consciente de los beneficios que tenía trabajando en Issstecali como hacer lo que más le gusta, tener garantizado un salario y la seguridad social, pero Only Fans también es algo que considera una área donde se puede desempeñar.

“Only Fans es muy efímero, no a todos les voy a gustar, es algo muy pasajero, pero pues también es entretenido porque pues ahí te queda evidencia, tus fotos artísticas, explotas otra parte de ti y económicamente no está mal, pero tiene uno que invertirle tiempo y creatividad”.

Cuando la doctora Jovanna trabajaba en el hospital ganaba más de doctora que en Only Fans debido a que no le dedicaba mucho tiempo a la creación de contenido, solo de vez en cuando subía fotos por gusto.

“Era un dinero como perdido, que tenía allí, o sea, no era de lo que vivía, mi principal fuente de ingresos y todo era ser médico por algo tenía dos trabajos, entonces era mero entretenimiento, era como que siempre me tomo fotos entonces porque no venderlas”, expresó.

La médica continuará realizando contenido para Only Fans a la medida que le sea posible porque también tiene que atender a sus tres hijas, además de que actualmente se ha convertido en uno de sus principales ingresos al ya no trabajar en el hospital.

¿QUÉ ES?

OnlyFans es un servicio de suscripción de contenido con sede en Londres. Los creadores de contenido pueden obtener ingresos a partir de los usuarios suscritos a su perfil, denominados «fanes». El servicio es popular entre trabajadores sexuales pero también hospeda creadores de contenidos de otros géneros4 como chefs, expertos en fitness, músicos, terapeutas y otros creadores.

FUENTE: WIKIPEDIA

