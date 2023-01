La señora María vende plantas o las cambia por comida

La señora María Martínez de 55 años, lleva más de tres años tratando de salir adelante con su venta de plantas, incluso las cambia por comida con tal de no pasar hambre.

Durante toda la semana se coloca a venderlas en el parque del fraccionamiento Hacienda de los Portales dos, a pesar de vivir en la sección vecina, todas las mañanas se levanta con optimismo y camina unas cuadras para llegar a su punto de venta.

Su amor por las plantas lo heredó de su madre, descubriendo que tenía una gran habilidad para plantar, además de observar que la gente tenía interés por comprarlas, por lo que decidió intentar venderlas.

“Tenía muchos problemas y me enfoque, como diciendo esto es lo mio, hay mucha gente que no se les da, que se les secan y a mi nunca se me secaban, al contrario se me ponían bien bonitas” expresó.

Emprender en las plantas no solo fue una profesión para María, sino fue una manera de realizar una actividad que la hace feliz y olvidarse de las enfermedades que padece.

“Es una manera que yo encontré un trabajo para mi porque yo no puedo trabajar, me canso mucho, se me altera la presión y me duele mucho el nervio ciático, por lo que no puedo hacer actividades pesadas” argumentó.

Dedicarse a las plantas no ha sido fácil porque hay días en los que no vende, pero con mucha esperanza espera que al día siguiente le vaya mejor

“Si sale, pero hay veces en las que la gente no tiene la manera, por eso puse que cambiaba plantas por comida, de todas modos el dinero me lo voy a gastar en comida” comentó.

El poco recurso que obtiene de las plantas le ha servido para salir adelante sola, su hijo comenzará a ayudarle con los servicios de la casa debido a que recientemente encontró trabajo.

“Esto me ha ayudado para poder comer, además de que me quiero sentir útil, me gusta mucho lo que hago” expresó.

Los precios de sus plantitas van desde los 20 a 50 pesos, incluso en ocasiones vende plantas por pedidos y pocas veces árboles o arbustos, las plantas que más se le venden son las medicinales como la albahaca,hierbabuena o ruda.

“Ojalá la gente se acerque a comprarme plantas para poder comprar más y seguir vendiendo, ya hasta tengo página en Facebook se llama plantas doña Anita, ahí publicó lo poquito que tengo, de esta manera he estado sobreviviendo” finalizó.

La señora María vende sus plantas en el parque del fraccionamiento Portales dos en la esquina de las calles El Grande y De los portales, su número es (686) 1382234.