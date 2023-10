La pesista bajacaliforniana Aremi Fuentes competirá en el Grand Prix de Doha Qatar

ENSENADA.– Con el objetivo de estar presente en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, la medallista olímpica, Aremi Fuentes Zavala, continúa su preparación rumbo al Grand Prix en Doha Qatar, que se realizará del 4 al 14 de diciembre y es clasificatorio para los próximos olímpicos.



Con el evento en Qatar, la pesista que representa a Baja California culminaría su actividad del 2023, sin embargo, en el siguiente febrero participará en el Campeonato Panamericano a realizarse en Caracas, Venezuela y en marzo en la Copa del Mundo de Levantamiento de Pesas, que se celebrará en Phucket, Tailandia, dos competencias importantes para subir posiciones y aumentar sus posibilidades de llegar a la máxima justa deportiva veraniega.

“En el campeonato del mundo de Arabia Saudita, trabajamos bien, competimos solo con su 89% y alcanzamos entrar entre las primeras once del mundo, la progresión va de acuerdo a lo planificado preparándonos de la mano de todo el equipo multidisciplinar”, comentó el entrenador del INDEBC, Guillermo Alexis Mendoza.



Después de una lesión de rodilla que la llevó a practicarse una cirugía, Aremi Fuentes, enfrenta un 2023 complicado en donde tiene que recuperarse al mismo tiempo que compite y mantiene vivo el sueño olímpico.



“Ha sido un año atípico y difícil porque Aremi tuvo muchas competencias dentro de un proceso de recuperación de una operación y hemos tenido que realizar muchos ajustes para intentar no lastimarla, que siga entrenando sin retroceder con alguna inflamación en la rodilla que no nos permita avanzar, pero va mejorando ya trabajamos peso que no podíamos tocar y se ha venido mejorando, especialmente en el aspecto físico”, señaló el entrenador.