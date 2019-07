“La idea es traerme a mi familia y hacer vida aquí”

MEXICALI, Baja California.- Con tan solo un mes de haber llegado a Mexicali y estar dentro del albergue peregrino, Luis Alberto de 36 años de edad, comentó querer mandarles dinero a su esposa e hija para que vengan a vivirse a la ciudad.

Originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, expresó que esto se debe a que fue invitado a trabajar a Ensenada, pues le comentaron que en la zona de Baja California había oportunidades de trabajo.

“Vine contratado de un campo, pero lo que yo hago es la herrería, es a lo que me dedico, entonces estoy esperando la oportunidad de trabajar en ello”. “Mi intención es buscar por aquí y por allá cualquier clase de trabajo, pues quiero que mi familia, pueda venirse a vivir aquí conmigo, pues siento que si hay oportunidades para estar mejor”, expresó.

CALOR

Luis no obstante, y con la esperanza sobre sus hombros de tener una mejor calidad de vida, indicó que el calor es un factor pesado para él, pues no está acostumbrado a este tipo de temperaturas.

“La verdad en este mes yo le he entrado a muchos trabajos y pues uno no está acostumbrado a este tipo de clima y al tipo de reglas en el trabajo, pues aquí uno se desocupa temprano” “En mi caso yo me levanto a las seis de la mañana y ya para las dos de la tarde, es porque me estoy yendo o bien, si hay más trabajo, hasta las cinco me quedo”, expresó.

AGRADECIDO

El joven chiapaneco por otro lado, mencionó sentirse agradecido con la ciudad, pues siente que el trato y la hospitalidad que tienen los mexicalenses lo hacen sentirse bien. “Gracias a Dios desde que yo vine siempre he tenido trabajo, son raros los días en los que no tengo trabajo, además de que la gente es muy amable y eso hace que me sienta contento de ir haciendo vida aquí”.

“De verdad espero que pronto mi familia pueda estar conmigo, pues aunque quizás pueda batallar rentando algo aquí, se que en mi trabajo puedo ganar más o menos bien, así que yo creo que la puedo armar, y si Dios me ayuda, quiero poner mi taller de herrería aquí”, mencionó.