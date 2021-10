La cicatriz de la victoria

El mundo se le cayó pedazos con el resultado positivo, las bolitas en su pecho, en efecto eran cáncer, pero Magdalena aún no dimensionaba el tamaño de la lucha que se le venía encima, pues una pandemia acechaba al mundo, y con ello el colapso del sistema de salud.

Un camino de soledad y aceptación ha sido la lucha contra el cáncer de mama en plena pandemia para Magdalena, quien en un corto tiempo enfrentó el diagnóstico, su despido, y la negativa de recibir tratamiento por parte de las Instituciones de Salud.

Magdalena Ballesteros Rodríguez, es sobreviviente al cáncer de mama, su historia implica un arduo camino de lucha contra la enfermedad, la crisis, la discriminación, y el desabasto de medicamento en Baja California.

Pero Magdalena al día de hoy no se muestra como una víctima, al contrario, confiesa su historia mostrando orgullosa las cicatrices de su victoria sobre una de las etapas más oscuras de su vida.

Todo empezó del 2019, cuando sintió una molestia en su brazo derecho al recargarse en una silla de su oficina, y como augurio de un año complicado, justo el 31 de Diciembre le dieron el resultado positivo a cáncer.

“Viene el sufrir y pensar que ya se va a acabar todo, pero no, no se acaba ahí, fui con mi oncólogo, todavía tenía servicio médico en ese momento, y rápido, viendo lo grabe que eran los dos tumores, se programó mi cirugía de mastectomía en enero”, recordó.

Un total de siete quimioterapias y 15 radiaciones se asignaron a Ballesteros tras la operación, a partir de ese momento se enfrenta al desabasto de medicamentos, por lo que empezó a buscar ayuda a organizaciones civiles.

“Mujeres que Viven me ayudaron mucho, con una quimioterapia, aquí a la puerta de mi casa, estoy plenamente agradecida”, expresó.

Repentinamente a Magdalena le negaron el tratamiento en el IMSS, debido a que sus patrones la dieron de baja, sin siquiera notificarla, aun cuando estaba incapacitada por el cáncer que atravesaba.

“Después me enteré que en mi trabajo me dieron de baja del servicio médico, yo estaba incapacitada y no me di cuenta que me dieron de baja, yo le avisé a mi jefe de mi situación de cáncer, y me dieron de baja”, compartió. “Dios no me dejó y pronto un conocido mío me ofreció apoyo, en ese momento por el Covid, estaban dando apoyo para servicios médicos para personas que tuvieran padecimientos y que no tenías servicio médico”, declaró.

El grupo de abogados gestionó un amparo que obligó al IMSS, a suministrarle el servicio médico a Magdalena, desde las quimioterapias, hasta los medicamentos e insumos para tratar el cáncer.

“Así fue que me empezaron a dar el servicio médico de quimioterapias y medicamentos que siempre han estado escaseando, de momento que voy a consulta, ellos están al pendiente de que sí me atiendan y me den todo el medicamento”, comentó. “Cada vez que voy, me dicen ‘No, usted está dada de baja’, ya les digo que tengo un amparo, y me atienden, incluso ya cada vez me reconocen más y sé cómo manejar la situación”, explicó. “Lo mío es poco, yo, miré casos de personas que murieron porque no tuvieron su tratamiento, y eso es horrible, estoy muy agradecida con los abogados por todo su apoyo, gracias a ellos tuve mi tratamiento en tiempo”, comentó.

Señaló que las radiaciones se las pospusieron por más de cuatro meses en el IMSS, y solo por medio del despacho de abogados, obligaron a la Unidad Médica Oncológica (Uneme) de la Secretaría de Salud, a brindarle el servicio para terminar el tratamiento.

UN EJEMPLO

Como si le hubieran dado una sentencia de muerte, así sintió Magdalena cuando supo que tenía dos tumores cancerígenos en fase III, pensó que todo había terminado, pues su tía falleció del mismo mal.

“Mi tía lucho diez años contra el cáncer de mama, mire todo el proceso de ella, fue mucho sufrimiento, pero me agarré de ese ejemplo, porque ella nunca se dejó, no dejó que se dañara su espíritu, no se amargó, siempre tuvo fe en salir adelante, y vivió el día a día”, reflexionó.

UN ABRAZO

“Fue un poquito doblemente difícil para mí porque fue la etapa de Covid, porque estuve aislada completamente, en los momentos cuando más necesitaba abrazos, pero no se podía por el cochino Covid, ¿verdad?”, comentó apretando la voz por el llanto reprimido.

“Pero mis amigos, amigas, los vecinos, todos me hicieron llegar apoyo por mensaje, me hacían llegar comida, me dejaron bolsas de comida, yo solo salía a las quimioterapias o las radiaciones, y como estaba muy delicada, no tenía pelito, ahorita ahí va, ya está creciendo”, mostró su cabello mientras sonreía.

“No podía acercarme a la familia, mis hijas se aislaron conmigo, a ellas les afectó mucho, tuvieron que llevar terapia, al verme a mí con sufrimiento, aun dentro de la casa me encerraba en la recamara, por los efectos de la quimioterapia”, comentó.

Los efectos de la quimioterapia causaron en Magdalena nauseas, pérdida del cabello, dolor en el brazo, en el cráneo, “No hallaba mi lugar, no dormía, ya no tenía horario, estaba completamente exhausta cansada”, explicó.

“Nunca perdí la fe, fue lo que le pedí a Dios, no perder mi espíritu, que si me iba a sanar mi cuerpo, no quería terminar siendo otra persona, y sí soy otra persona, pero una mejor”, compartió.

Magdalena fue declarada sin cáncer en abril del 2021, pero debe permanecer en observación por seis años para asegurar que no vuelva la enfermedad, tras la extirpación de un seno, señala que le gustaría realizarse una cirugía reconstructiva.

“Cuando me dijeron me puse a brincar en el consultorio, aunque es muy serio el doctor, son muy fríos, se hacen fríos, por tanto enfermo que tratan, pero a mí me volvió la vida, más esperanza”, recordó.

NUEVOS PASOS

A partir de abril ha comenzado a recuperarse y retomar las riendas de su vida, aunque tampoco ha sido una tarea fácil, ya que se enfrentó al rechazo de varias empresas luego de que en su solicitud de empleo les notifica que acaba de liberar una lucha contra el cáncer.

“Batallé para conseguir trabajo, hay mucha discriminación para las personas que hemos tenido cáncer, algunas empresas me despreciaron, soy secretaria ejecutiva bilingüe, pero gracias a esta empresa a la que le fui sincera, les dije que venía de una recuperación de cáncer de mama, y me abrieron los brazos”, comentó.

“Es mi segunda semana de trabajo y me he levantado con mucha fuerza, aunque llego, como y me duermo, porque todavía me canso, mi cuerpo aún no se recupera, pero la adrenalina me hace seguir”, explicó.

Sus hijas de once y 17 años, han sido la fuerza de Ballesteros para enfrentar este proceso, así como sus amigos, familia, vecinos, que nunca la dejaron, y los describe como los ángeles que la salvaron.

CAMBIOS

Como paciente que vivió el viacrucis para recibir una atención digna, Ballesteros señaló que debe haber cambios en el sector salud, ya que no es admisible que no haya medicamentos, cuando el tiempo es un factor de vida o muerte.

“Tenemos mucha escasez de medicamentos oncológicos, iba y me decían que sí había, en la mañana, pero que ya se habían acabado, y les surten hasta el otro mes, ¿cómo es posible que nos digan eso?, no puede pasar eso”, cuestionó.

“Deben hacer pedidos más grandes, no pueden economizar gastos en medicamentos, que corten gastos de otros departamentos, no están viendo lo que está sucediendo, no nos están apoyando en eso”, concluyó.